Aphex Twin e quarenta outros nomes reforçam o cartaz do MEO Kalorama

Yeah Yeah Yeahs, Lil Yachty, Belle & Sebastian, Siouxsie e Ethel Cain são adições de peso ao cartaz do festival, que regressa ao Parque da Bela Vista no final deste Verão.

Conheciam-se, até agora, apenas nove dos nomes que vão passar pelo festival MEO Kalorama, de regresso ao Parque da Bela Vista entre 31 de Agosto e 2 de Setembro. Hoje, porém, o número de confirmações subiu substancialmente, e há boas surpresas no cartaz, com Aphex Twin à cabeça.

No activo desde meados da década de 1980 – apesar de o primeiro álbum, Selected Ambient Works 85-92, só ter chegado nos 90s –, Richard David James, o músico e compositor mais conhecido como e por Aphex Twin, é um nome importante da electrónica produzida nas ilhas britânicas ao longo das últimas décadas, seja ela mais cerebral, física ou ambiental. Talvez o mais importante.

Mas a sua passagem por Portugal não é a única boa notícia. Entre as novas confirmações, é difícil que alguém não tenha pelo menos um grupo ou artista capaz de lhe meter um sorriso nos lábios. E há umas quantas estreias e nomes menos óbvios (mas muito bem-vindos) entre os confirmados.

Querem ouvir uma lenda punk e da música gótica? A histórica Siouxsie vem cá. Têm saudades do rock nova-iorquino dos anos zero? Os Yeah Yeah Yeahs vão estar na Bela Vista para vocês. Preferem um indie rock mais anguloso? Há Shame. Ou indie-pop, mesmo? Digam olá aos Belle & Sebastian. Então e música acústica e doce? José González vem tocar o álbum de estreia, Veneer.

Nem todos artistas dependem tanto das guitarras, porém. Para os apreciadores de forró e músicas brasileiras há Pabllo Vittar. Quem estiver mais virado para outros sons da América Latina (com destaque para um reggaetón digitalizado e mutante) pode contar com Dinamarca. Há também a electrónica vanguardista de Arca. Ou de Ben UFO. O trap imaginativo e hiperactivo de Lil Yachty. E o grime apunkalhado de slowthai. Ou música sacra pós-emo-pós-trap da magnífica Ethel Cain.

Estes nomes e muito mais juntam-se aos já confirmados Arcade Fire, Florence + The Machine, The Blaze, Foals, Metronomy, Amyl and the Sniffers e uma comitiva portuguesa e dos PALOP cada vez mais recheada de talento. Além de Capitão Fausto, Dino D'Santiago e Rita Vian, há agora outra gente boa como Eu.Clides, Pongo, Selma Uamusse, Scúru Fitchádu, Holy Nothing ou Phoebe no cartaz.

São argumentos de peso a favor desta edição do MEO Kalorama. E o cartaz ainda não está fechado. Os bilhetes para o festival estão à venda e o passe para os três dias vale 145€ (mais taxas). Ainda é dinheiro, mas pode ser pago às prestações. Numa altura destas, dá jeito.

Parque da Bela Vista. 31 Ago-2 Set (Qui-Sáb). 145€

+ Delírio em São Miguel. Meia dúzia de concertos a não perder no Tremor

+ Norte-americano Machine Gun Kelly confirmado no NOS Alive deste ano