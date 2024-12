Após o Novembro mais quente de sempre, massa de ar polar traz frio acentuado

O calor de Novembro – o mais quente em Portugal desde que há registos, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) – já lá vai e o frio sentido durante o feriado veio mesmo para ficar. A chegada de uma massa de ar polar trará frio acentuado e temperaturas negativas nalgumas zonas do país, antecipam os meteorologistas.

Em Lisboa, as previsões são de sol durante a maior parte da semana, com possibilidade de aguaceiros na próxima sexta-feira, 13 de Dezembro. Esta segunda, 9, as temperaturas oscilam entre os 9º Celsius de temperatura mínima e os 14ºC de máxima. Na terça, 10, os termómetros baixam para os 6ºC de temperatura mínima, com a temperatura máxima a descer até aos 13ºC. Segundo o IPMA, é na quarta-feira que se regista a maior descida da semana, com a temperatura mínima a fixar-se nos 5ºC de mínima. A máxima, essa, também deverá descer – para os 12ºC. Quinta-feira, 12, a temperatura mínima mantém-se nos 5ºC, com a temperatura máxima a aumentar para 13ºC.



A chuva poderá chegar na sexta-feira, 13, dia em que se prevê um ligeiro aumento das temperaturas mínimas e máximas – 8ºC e 14ºC, respetivamente. No fim-de-semana, os termómetros fixam-se nos 8ºC de temperatura mínima e nos 15ºC de temperatura máxima. Conte, no entanto, com ventos fortes para esse dias, principalmente junto à costa litoral.

