Aproveitou o calor no fim-de-semana? Temperaturas vão baixar em Lisboa

O sábado foi bom, o domingo foi de praia. Ontem, Lisboa registou 23º Celsius de máxima e não faltou quem aproveitasse o calor para um mergulho no último fim-de-semana de Inverno. A estação do frio e das chuvas foi muito pouco rigorosa este ano, mas a entrada da Primavera, na quarta-feira, 20 de Março, também será incaracterística. As temperaturas vão cair no início desta semana e deve mesmo chover no dia de início da estação das flores.

As temperaturas descem logo esta segunda-feira, dia 18, embora apenas dois graus, tanto no caso da máxima como da mínima – para 21º C e 12º C, respectivamente. Ainda assim, os termómetros ultrapassarão a barreira dos 20ºC, tal como voltará a acontecer na sexta-feira (14ºC-23ºC) e no sábado (12ºC-21ºC), segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Nos restantes dias, ficarão abaixo desse limiar.

É na terça-feira que se vai sentir mais a descida: com nuvens altas a taparem por completo o céu, as temperaturas devem oscilar entre os 11ºC e os 19ºC. No dia seguinte, o primeiro da Primavera, a mínima e a máxima mantêm-se, mas o IPMA adverte para a probabilidade de ocorrência de precipitação, sobretudo de madrugada e à tarde. Na quinta-feira, é menos provável que chova (mas não seria surpresa) e a mínima cai para 10ºC.

Sexta-feira e sábado, o sol regressa e vai ficar mais quente outra vez. Mas não é para durar: no domingo, Lisboa esfria novamente.

