Aquela Kombucha instalou-se na Kitchenette para um pop-up gastronómico até final de Junho

Kombucha combina com sanduíches, ramen, comida tradicional ou mexicana. Marca portuguesa convidou cozinheiros para fazer menus especiais no espaço de pop-ups em Campo de Ourique.

É uma bebida viva com muito que se lhe diga e Aquela Kombucha é uma das marcas portuguesas que anda a tentar ensinar o que é, como se bebe, com o que pode acompanhar. Tem fábrica e sede no Porto mas chegou a Lisboa, à Kitchenette, a loja mais cor-de-rosa de Campo de Ourique, para uma série de pop-ups especiais, aliados a cozinheiros. O primeiro é já esta quinta-feira, com Teresa Cameira.

O evento chama-se “Aquela Kitchenette” e é uma espécie de “festival multicultural de degustação gastronómica”, descrevem, e uma forma de apresentarem a sua marca aos alfacinhas. “Quisemos também demonstrar a versatilidade d’Aquela, de como acompanha bem diversos estilos gastronómicos. Tanto complementa pratos do mundo como petiscos reinterpretados pela efervescente criatividade de uma nova geração, que olha para a alimentação como aliada do bem-estar, sem nunca prescindir do sabor”, explicam.

E por isso os primeiros três dias do pop-up, 16, 17 e 18 de Junho, ficam a cargo de Teresa Cameira. Entre as 12.00 e as 20.00 há tostas em pão de fermentação lenta com pasta de feijão branco e alho assado, cenouras e pepinos caramelizados com kombucha à escolha (7,50€), sande do cachaço e kombucha (8€) ou uma caixa pica-pica, com scones de queijo e cebolinha, wedges de batata crocantes, pesto de rúcula e duas kombuchas (11,50€).

Nos dias 19 e 20 de Junho será a vez de Pedro Bandeira Abril e o seu projecto Shogun, de ramen e arroz frito, acompanharem a bebida fermentada entre as 17.00 e as 22.30. A terceira empreitada conta com pitéus do Porto, feitos pelo projecto Mafalda’s, nos dias 22, 24 e 25.

A 26 e 27 a aventura d'Aquela Kombucha na Kitchenette termina com Las Gringas, o negócio mexicano dos proprietários da extinta taqueria Pistola y Corazón, entre as 17.00 e as 22.30.

Em cada um dos pop ups, cujas ementas vão sendo reveladas no Instagram, poderá comer numa das mesinhas da esplanada, fazer take away ou pedir a entrega ao domicílio. À escolha, para acompanhar cada prato, tem as kombuchas original, de gengibre, hortelã ou morango, feito com morangos nacionais, com certificado biológico e provenientes de um pequeno produtor.

