Arcade Fire entre as primeiras confirmações para o MEO Kalorama

Florence + The Machine, The Blaze, Foals, Metronomy ou Amyl & The Sniffers são outros artistas que vão passar pelo Parque da Bela Vista entre 31 de Agosto e 2 de Setembro.

A primeira edição do último grande festival de Verão europeu foi um absoluto sucesso. E a segunda deve ir pelo mesmo caminho, atendendo aos primeiros nomes confirmados para o próximo MEO Kalorama, que em 2023 se realizará entre 31 de Agosto e 2 de Setembro, no Parque da Bela Vista.

Ainda não se sabe quem toca em que dias, mas os canadianos Arcade Fire, que há uns meses encheram o Campo Pequeno de fãs sedentos por ouvir as canções de WE durante duas noites, serão provavelmente cabeças de cartaz. Apesar das acusações de conduta sexual imprópria que pairam sobre o principal compositor e vocalista Win Butler.

Outro nome que se vai ler em letras grandes no cartaz é o de Florence + The Machine, um sério caso de popularidade no nosso país. De disco para disco, a pop-rock da britânica Florence Welch e companhia absorve novas influências. E Dance Fever, lançado em Maio, é a mais recente prova de vida e curiosidade.

Entre os nomes internacionais confirmados estão os Metronomy e os Foals, duas bandas indie que estamos habituados a ouvir e ver ao vivo em Portugal. Mas também a dupla de electrónica francesa The Blaze e os punks australianos Amyl & The Sniffers, que lançaram em 2021 o álbum Comfort to Me. Já o contingente português, por agora, resume-se a Capitão Fausto, Dino D’Santiago e Rita Vian.

Os primeiros mil passes de três dias vão estar à venda exclusivamente nas lojas MEO a partir desta quinta-feira, 24, num pack que inclui uma edição artística com curadoria Underdogs. Um dia depois as pré-vendas continuam em Seetickets.pt. Para comprar estes bilhetes, porém, é necessário provar a presença no festival deste ano.

Quem não foi à primeira edição, só vai poder comprar bilhetes a partir da próxima terça-feira, 29, no site da Seetickets e nos locais habituais. E ainda por cima terá de pagar 145€ pelo passe.

