Areeiro já tem um Centro de Acolhimento Temporário Para Animais

A Junta de Freguesia do Areeiro, empenhada em dar continuidade ao trabalho que tem vindo a desenvolver na área do ambiente e do bem-estar animal, anunciou recentemente a instalação de “hotéis para insectos”, para promover a biodiversidade local, bem como o reforço da protecção de animais errantes, com a criação de um Centro de Acolhimento Temporário Para Animais.

O novo centro para animais errantes, recolhidos pelo Grupo de Voluntários para os Animais da Junta de Freguesia do Areeiro, vai garantir a sua protecção durante algum tempo, longe de perigos, em ambiente controlado e seguro, com acesso a comida e água. O objectivo é, depois, encaminhar esses animais para uma família de acolhimento temporário, adopção responsável ou tratamento médico-veterinário.

Além do abrigo, a Junta de Freguesia instalou ainda três “hotéis para insectos” no Areeiro. Tratam-se de refúgios ecológicos que, mediante o recurso a materiais naturais e alimento adequado, servem de locais seguros para a atracção, fixação e natural desenvolvimento de colónias em meio urbano. “Os insectos são elementos essenciais para a promoção e manutenção da boa saúde dos ecossistemas e para a promoção da diversidade biológica”, lê-se em comunicado da Junta, que assegura a importância desses ninhos para a vitalidade dos espaços verdes da freguesia.

