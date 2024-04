Arranha-céus, comboios e Star Wars. Em Oeiras, não há idade para brincar com LEGO

Vão ser quatro dias de festa, seis milhões de peças e um espaço para pais e filhos. Entre 25 e 28 de Abril, as melhores brincadeiras fazem-se no Pavilhão dos Leões de Porto Salvo. Mas avisamos já: a idade fica à porta. Na exposição de LEGO “Oeiras BRinCKa”, não há criança nem adulto capaz de resistir ao encantamento das construções expostas.

Na última edição, em 2022, registaram-se 30 mil visitantes e 61 horas de brincadeira. Dois anos depois, Porto Salvo volta a receber o maior evento nacional apoiado pela marca dinamarquesa LEGO. Desde cenários do universo Star Wars até uma cidade plena de acção, arranha-céus e comboios em movimento, a organização promete surpresas, desafios e prémios para toda a família.

Entre as exposições confirmadas, destacam-se as dedicadas aos universos Star Wars e Friends (não é a série, mas a colecção que a LEGO criou “para ajudar as crianças a crescer”), bem como a habitual mesa com réplicas de viaturas, aeronaves e navios militares, a par da ferrovia LEGO, com réplicas de comboios reais onde vários expositores se juntam para mostrar um diorama gigante.

Mas há mais programação. Está prevista, por exemplo, uma demonstração do GBC (Great Ball Contraption) da PLUG – Associação Portuguesa de Utilizadores de LEGO, que desde 2010 leva a magia da LEGO a várias cidades do país. “São centenas de pequenas bolas em movimento contínuo, transportadas pelas máquinas mais estranhas, incríveis e hipnotizantes”, lê-se em comunicado. “Temos ainda várias experiências interactivas como as demonstrações dos nossos robots, máquinas e viaturas controladas remotamente e um gigante mosaico exclusivo com 24m² e cerca de 100 mil peças, que vai ser construído ao longo da exposição pelos próprios visitantes.”

O espaço, que conta com mais de 1200 metros quadrados, volta também a contar com uma playzone onde pais e filhos vão poder brincar à vontade e participar em concursos de construção. À saída, poderá passar pela zona das lojas, onde vão estar à venda conjuntos ideais para construções semelhantes aos modelos expostos, mas também vários sortidos de peças avulsas e figuras LEGO em versão miniatura.

Quanto custa?

No primeiro dia, 25 de Abril, uma quinta-feira, as portas abrem às 10.00 e só se voltam a fechar pelas 20.00, mesmo a tempo de jantar. O horário repete-se na sexta-feira, 26, e no sábado, 27. No domingo, 28, abre novamente às 10.00, mas fecha mais cedo, às 19.00.

O preço dos bilhetes varia entre os 5€ (dos 4 aos 17 anos) e os 7,50€ (maiores de 12). Há ainda um pacote especial para famílias a 20€, para dois adultos e duas crianças.

Complexo Desportivo e Social Leões de Porto Salvo, Rua Basílio Teles, 2 (Porto Salvo). 25-28 Abr, Qui-Sáb 10.00-20.00, Dom 10.00-18.00. 5€-7,50€/bilhete diário, 20€/pack família (dois adultos e duas crianças dos quatro aos 17 anos)

