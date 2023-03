‘Arroios Limpa’: freguesia quer envolver toda a comunidade na limpeza urbana

A Junta de Freguesia de Arroios quer envolver a comunidade na limpeza das ruas e espaços públicos. A campanha “Arroios Limpa” arranca na sexta-feira, 31 de Março, pelas 10.00, na Avenida Almirante Reis. Está prevista uma acção de consciencialização de novos hábitos no acondicionamento e separação de resíduos.

“Seja um agente de mudança e ajude-nos a manter Arroios limpa. Para isso, basta seguir algumas práticas simples, como não deitar lixo para o chão, recolher os dejectos dos seus animais de estimação, utilizar os contentores de lixo da forma correcta e denunciar casos de lixo acumulado ou deposição ilegal”, lê-se em comunicado da freguesia, que investiu em materiais pedagógicos sobre higiene urbana, com indicações em várias línguas, como bengali, nepalês, hindi e mandarim, de forma a envolver as mais diversas nacionalidades presentes no bairro.

Além de haver ecopontos por toda a freguesia, os residentes particulares têm contentores próprios para pôr o seu lixo e só os devem colocar na rua para recolha entre as 18.00 e as 22.00. As multas e coimas vão até aos 2500€ no caso de pessoas singulares e 22.500€ para pessoas colectivas.

De acordo com os regulamentos da Câmara Municipal de Lisboa, entende-se por bom acondicionamento dos RSU (resíduos sólidos urbanos, incluindo domésticos) a sua deposição no interior dos recipientes, em boas condições de higiene e estanquicidade, não devendo a sua colocação ser a granel dentro dos equipamentos.

