Arroios vai celebrar Abril com cinco concertos online

No Campo Mártires da Pátria há um cravo: “Homenagem ao 25 de Abril” é a escultura de Rui Pereira inaugurada em 2017. Um cravo que não murcha, assim como a vontade dos portugueses de celebrarem Abril, o mês da liberdade. É com esse espírito que a Junta de Freguesia de Arroios desenhou o programa Dias da Liberdade, para seguir na sua página oficial de Facebook, a partir de dia 22.

O programa Dias da Liberdade é composto por cinco concertos que aconteceram entre 2017 e 2018 em vários espaços da freguesia. Agora pode ver ou rever online, um por dia, mas dividido em duas partes, com início às 11.00 e depois às 16.00.

A 22 de Abril, o dia é de Luísa Amaro, compositora e a primeira mulher guitarrista profissional da guitarra portuguesa, num concerto que decorreu na Capela do Paço da Bemposta da Academia Militar. No dia seguinte, os holofotes viram-se para o espectáculo GLUM: Arroiada e Aqueduto, no Largo do Intendente. O GLUM (Grupo de Limpeza Urbana Musical) é um projecto do Largo Residências, onde utensílios de trabalho se transformam em instrumentos musicais e junta os "Arroiada" com os funcionários da Junta de Freguesia de Arroios e os "Aqueduto" com os funcionários da Junta de Freguesia de Campolide. No dia 24 de Abril está convidado a assistir à peça Paiaçu ou Pai Grande, na Igreja dos Anjos. Uma teatralizarão dos sermões do Padre António Vieira a favor da libertação dos escravos no Brasil, onde era como “Paiaçú" ou "Pai Grande".

No Dia da Liberdade, entre virtualmente no Auditório do Liceu Camões para ouvir os solistas da Metropolitana a viajar pelo repertório dos compositores Jan Ladislav Dussek e Franz Schubert. O programa encerra no mesmo auditório a 26 de Abril com o Tributo a José Afonso, pelo grupo luso-francês Jardim Jazz.

