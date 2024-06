Arte aqui, arte ali e acolá. Obras de 11 artistas vão estar espalhadas pela Avenida

A partir de 6 de Julho, haverá arte à solta na Avenida da Liberdade. É a primeira edição do Art in Avenida, que vai espalhar obras de pintura e escultura, entre outras expressões artísticas, por vários pontos da avenida mais luxuosa do país. O evento conta com a curadoria da Sociedade Nacional de Belas Artes, que seleccionou 11 artistas do próprio corpo de associados para ocuparem diferentes espaços desta artéria lisboeta.

Foram, por isso, escolhidos 11 pontos, entre lojas e hotéis. As obras dos artistas vão estar expostas no 138 Liberdade Hotel, no Hotel Valverde, no Sofitel Liberdade, no The One Palácio da Anunciada e no Tivoli. Do lado das lojas, conte encontrar arte na Stivali, na Pinko, na loja de Luís Onofre, da Livraria Buchholz, na Boutique dos Relógios Plus e na André Ópticas. O acesso a cada um dos espaços é gratuito.

Quanto aos artistas escolhidos, a mostra conta com trabalhos de Ana Wever, Fernando Cruz, Alexandra Faria, Carlos Mateus, Irene Gonçalves, Beatriz Cunha, Álvaro Carneiro, Maria Lúcia Veiga, Gilda Carmona, Isabel Ceia e Susana Piteira.

Vários espaços da Avenida da Liberdade. 6-28 Jul, vários horários. Entrada livre

