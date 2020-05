Arte urbana: Benfica tem um novo mural em homenagem aos ilustres do bairro

Tomás Reis, Edis One e Pariz One são os artistas responsáveis por eternizar figuras como Lobo Antunes, Nuno Markl ou Carlos Paredes – desde sempre conhecidos pela sua ligação ao bairro de Benfica.

Benfica tem um novo mural de arte urbana nas paredes do bairro. A Junta de Freguesia de Benfica lançou uma sondagem no Facebook para que os fregueses elegessem 15 personalidades de destaque associadas ao bairro lisboeta. Os nomes mais votados começaram esta semana a ser pintados num mural na Rua das Garridas, junto ao Palácio Baldaya. O projecto está a cargo do artista Tomás Reis, que fez os desenhos, e dos artistas urbanos do bairro, Edis One e Pariz One, que ficaram responsáveis pela pintura.

“Em 2018, a Junta de Freguesia de Benfica deu início a um projecto de valorização do espaço urbano, através da criação de um mural com o património e personalidades de Benfica. Para seleccionar as personalidades presentes neste mural, a Junta de Freguesia contou com o envolvimento da comunidade, que no passado mês de Outubro participou numa votação lançada na sua página de Facebook, votando numa lista de 24 figuras cuja história de vida está, de algum modo, ligada à freguesia”, explicou por email a autarquia.

O músico Carlos Paredes, o actor Vasco Santana, o escritor António Lobo Antunes, os actores António Feio e Ruy de Carvalho, a actriz Beatriz Costa, o humorista e argumentista Nuno Markl e as cantoras Ana Bacalhau e Lena D’Água são algumas das personalidades que figuram na obra que deverá estar terminada no final da semana.

