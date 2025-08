Artes marciais, cultura pop e videojogos. A festa do Japão chega ao Laranjeiro

É um fim-de-semana para celebrar a cultura japonesa, com enfoque nos videojogos, anime, cosplay, manga, artes marciais e gastronomia. Este fim-de-semana, nos dias 9 e 10 de Agosto, o Golden Weekend acontece no Centro Cultural e Juvenil de Santo Amaro (Casa Amarela), no Laranjeiro, em Almada, assinalando o Dia Internacional da Juventude. A entrada é livre e a participação nas actividades também.

O programa divide-se por zonas. No pavilhão principal, por exemplo, entram as demonstrações de artes marciais japonesas, painéis dedicados ao retrogaming, à cultura otaku (para adeptos de animes e mangas) e ao cosplay (com direito a desfile). Há também a Sala Gaming, preparada para o lançamento do videojogo Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 mas também para a "Exposição de Estátuas Cavaleiros do Zodíaco". À disposição dos participantes há ainda 15 consolas com jogos de várias épocas. Já na Sala Workshop, entre outros talentos, como a costura ou a maquilhagem, aprende-se a jogar Pokémon TCG.

Brindes e colecções

O exterior da Casa Amarela fica reservado aos prémios e surpresas. Uma roleta de brindes, passatempos ou o jogo Cornhole, nas versões Pose de Anime e Grito de Anime, vão animar o fim-de-semana. Ao longo de todo o evento, haverá ainda bancas dedicadas à cultura pop, artistas e cosmakers em criações espontâneas pelo espaço e coleccionáveis por todo o lado.

DR Golden Day, Almada, 2024

Não esquecendo outro dos grandes atractivos da cultura japonesa, especialmente para os mais novos, não faltarão petiscos, snacks e muitos chás (Bubble Tea incluído, claro).

Esta é a segunda vez que Almada organiza um encontro do género. Depois de, em 2024, o município ter dedicado um dia à cultura pop japonesa, a elevada adesão fê-lo duplicar a duração do evento.

Centro Cultural e Juvenil de Santo Amaro (Laranjeiro, Almada). 9 e 10 Ago, Sáb 10.00-20.00, Dom 10.00-18.00

