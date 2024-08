Artesãos e designers de todo o país têm encontro marcado em Oeiras

Durante quatro dias, o Mercado Municipal de Oeiras enche-se de criatividade para a segunda edição da Bienal Artes & Ofícios. Ao todo, serão mais de 40 os artesãos e designers de todo o país, incluindo as ilhas, em representação de duas vertentes da criação nacional – a tradição e a inovação. De 26 a 29 de Setembro, o evento vai aproximar do público os métodos e processos, em áreas como a pintura, a olaria, a tecelagem, a cestaria e a marcenaria. A entrada é gratuita.

Depois de uma primeira edição, em 2022, a bienal está de regresso, com mais regiões representadas, mais ofícios e expositores. Também a programação paralela cresceu. Além de poderem contactar directamente com os diferentes ofícios, os visitantes podem ainda participar em 15 diferentes workshops abertos ao público, ainda que com um número limitado de participantes.

Será uma oportunidade de, gratuitamente, experienciar técnicas como o bordado da camisola poveira, a cestaria de vime, a fotolitografia em cerâmica, o bordado de Arraiolos ou a produção manual de colheres de madeira.

Mas há mais. Nomeadamente quatro conversas em torno dos temas Artes & Ofícios e Novo Design, agendadas entre quinta-feira e sábado, dedicadas ao potencial de desenvolvimento do sector no ecossistema nacional, através da reflexão sobre casos concretos. Também a pensar num público profissional, estão agendadas quatro masterclasses formativas, entre os dias 27 e 29 de Setembro. Branding, storytelling, redes sociais e ferramentas de apoio ao negócio serão os temas em destaque.

As actividades culturais são igualmente convocadas para o programa. Paralelamente às actividades no Mercado de Oeiras, desenrola-se uma agenda que inclui concertos, performances e visitas guiadas pelo património do concelho, incluindo a Fábrica da Pólvora, o Palácio Marquês de Pombal, o Aqueduto de Carnaxide e a Quinta Real de Caxias.

Embora gratuitas, as actividades exigem inscrição prévia, que pode ser feita no site da Bienal Artes & Ofícios, a partir do dia 20 de Agosto.

Largo 5 de Outubro, 3 (Oeiras). 26-29 Set. Entrada livre

