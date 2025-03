‘Arthur’s Whisky’: um triplo regresso à juventude

Diane Keaton, Patricia Hodge e Lulu interpretam ‘Arthur’s Whisky’, uma comédia dramática fantástica em que as suas personagens descobrem um elixir que as faz voltar ao tempo em que eram jovens, embora apenas por algumas horas.

O desejo de juventude eterna e o regresso aos anos em que se era novo são temas que não passam de moda no cinema, sobretudo no registo fantástico e de comédia, ou mesmo ambos misturados. Por exemplo, estreia-se este Verão Freakier Friday, a continuação de Um Dia de Doidos (2003) – este, por sua vez, um remake de As Aventuras de Annabel, com Barbara Harris e Jodie Foster (1976) –, em que Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan interpretam mãe e filha que trocam de corpos involuntariamente. A primeira fica mais nova e a segunda mais velha (é um caso de dois-em-um cronológico no mesmo filme, uma recua no tempo enquanto a outra avança), e têm que viver, de forma atabalhoada, situações características das suas respectivas faixas etárias.

No caso de Arthur’s Whisky, de Stephen Cookson, que se estreia entre nós esta semana, estamos perante uma comédia dramática fantástica rodada em Inglaterra, que põe em cena um trio de amigas já solidamente instaladas na terceira idade, e a padecer das mazelas que a acompanham. Elas são Linda (Diane Keaton), Joan (Patricia Hodge) e Susan (Lulu). Joan acaba de enterrar o marido, o Arthur do título, que foi fulminado por um raio numa noite de tempestade, ao sair do barracão no jardim de casa onde se costumava fechar a fazer as suas excêntricas experiências. Ao ir arrumar o barracão, Joan encontra aquilo que parece ser whisky caseiro destilado pelo marido.

Só que quando Joan e as amigas o provam, em homenagem ao falecido, descobrem que na noite da sua morte, Arthur tinha inventado um elixir que faz as pessoas ficarem mais jovens, embora apenas por algumas horas (e sem ficarem de ressaca, o que não é de ignorar). Isso não impede o trio de amigas de o começarem a beber regularmente, para regressarem aos seus tempos de juventude, sentirem-se fisicamente livres das várias mazelas que as afligem, irem dançar, beber e namoriscar com os rapazes nas discotecas e experimentarem tudo aquilo que os adolescentes de hoje têm ao seu dispor. Como diz uma delas a certa altura: “A juventude é desperdiçada nos jovens”. E não falta também oportunidade para irem ver como envelheceram os ex-namorados, nem para levar a cabo pequenas mas saborosas vinganças sobre estes, entre outras peripécias.

Linda, Joan e Susan são interpretadas, na sua juventude, e respectivamente, por Genevieve Gaunt, Esme Lonsdale e Hannah Howland, e o elenco de Arthur’s Whisky inclui ainda outra actriz veterana, Hayley Mills, no papel de uma velha amiga de Joan que ela perdeu de vista há muitas décadas. O filme tem ainda um convidado especial, Boy George, hoje um sexagenário mas que ainda se mexe muito bem em palco. Como fica provado na sequência em que as três amigas, que foram para Las Vegas gozar uns dias de férias, sobem para o palco no auditório do hotel onde o antigo vocalista do Culture Club está a actuar, e juntamente com uma drag queen, fartam-se de dançar com ele e entre elas, e acompanham-no a cantar Karma Chameleon como tivessem voltado no tempo aos anos 80 e estivessem todos na casa dos 20. E isto, note-se, sem terem precisado de beber antes o elixir mágico do falecido Arthur.

