Artista francês JR estreia-se em Lisboa com exposição na Underdogs

Até 19 de Abril, a galeria do Braço de Prata vai apresentar obras do multifacetado JR. Está ainda anunciada uma intervenção com o português Vhils.

A Underdogs acolhe a exposição "JR: Through My Window" do artista francês JR. Com 36 litografias dos seus projetos mais emblemáticos, o artista partilha com o público, não apenas as imagens, mas também as curiosas histórias por detrás das suas obras com um conjunto de códigos QR que dão acesso à visão do artista, na voz do próprio. A inauguração desta exposição é já esta sexta-feira e será das 18.00 até às 21.00.

"JR: Through My Window" contém 36 obras da vasta carreira do artista francês, conhecido pela sua intervenção sociopolítica. Versado não só em grafitti mas também em fotografia e arte fílmica, começou por fazer arte na capital francesa, acabando por conseguiu exibir o seu trabalho um pouco por todo o lado. Agora, chegou a Lisboa. O seu percurso artístico conta com várias obras de destaque, como as ilusões de óptica criadas sobre imagens da pirâmide do Museu do Louvre ou das pirâmides egípcias, sem esquecer o trabalho ligado a causas humanitárias.

No texto curatorial, percebe-se que aquilo que estará na galeria “não são apenas fotografias – mas uma janela contínua para o mundo de JR, que preserva a essência destas intervenções transitórias que deixaram uma marca incontestável em diferentes comunidades, emocionaram inúmeros participantes e espectadores das mais diversas origens, e impulsionaram diálogo à escala global”. Esta exibição contará com um conjunto de códigos QR junto às obras que dão acesso à história por trás delas, narradas em áudio pelo próprio artista. O catálogo de edições limitadas de JR estará para venda na galeria mas o acesso antecipado será de 26 a 28 de Março, com uma Viewing Room para pré-venda online.

O Projeto Inside Out, criado pelo mesmo artista, estaciona junto à galeria na inauguração. No dia 28 de Março, uma carrinha com cabine fotográfica estará na Underdogs a partir das 15.00 para que 200 a 250 visitantes, dispostos a tirar uma foto a preto e branco, possam fazer parte de um mural público, composto por rostos desconhecidos.

Numa data ainda a anunciar, será também revelada uma intervenção artística em Lisboa, assinada por JR e pelo português Vhils, nome artístico de Alexandre Farto.

Rua Fernando Palha, 56 (Marvila). Ter-Sáb 14.00-19.00. Até 19 Abr. Entrada gratuita

