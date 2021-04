Aruki tem um combinado especial de Páscoa com os salames Lisboeta

Quem disse que na Páscoa só podemos comer a tradição? Num ano tão atípico pode deixar o cabrito e os folares de lado e espreitar as alternativas, como é o caso do menu especial do Aruki, disponível apenas de sexta-feira a domingo, para celebrar a quadra com peixe cru e bolinhas de salame.

O menu inclui uma nova entrada, os palitos de salmão crocantes, acompanhados com dois molhos (um teste que entrará no menu fixo a partir de segunda-feira, 5 de Abril), e um combinado de 34 peças de sushi tradicional (sem molhos ou queijos-creme, para os mais puristas), de salmão, atum e peixe branco, e fatias de sashimi fresquinho.

A sobremesa fica a cargo da marca portuguesa O Lisboeta, que reinventou o doce típico português e ao invés de o vender à fatia, adoptou o formato de bombom gelado, recheado com o salame. O sabor especial do mês, e disponível neste menu, é o de amêndoa, com as seis bolinhas de salame envoltas em chocolate de leite com amêndoa e chocolate branco com amêndoa.

O menu (44€, para duas pessoas) está disponível desde a Sexta-feira Santa, dia 2, até ao domingo de Páscoa, dia 4, entre as 12.00 e as 16.00 e as 19.00 e as 23.00 através do site, sem taxa de entrega.

