As bandas sonoras de Ennio Morricone renascem no Centro Cultural de Belém

Foram mais de 500 as bandas sonoras compostas pelo italiano Ennio Morricone (1928-2020). Dias do Paraíso (1978), de Terrence Malick; Era Uma Vez na América (1984), de Sergio Leone; A Missão (1986), de Roland Joffé; Os Intocáveis (1987), de Brian De Palma; Cinema Paraíso (1988), de Giuseppe Tornatore; ou Bugsy (1991), de Barry Levinson, são alguns dos títulos que se foram destacando ao longo de várias décadas de carreira. A 15 de Julho, o ensemble Le Muse, conterrâneo do compositor, promete interpretar uma selecção de conhecidas bandas sonoras do compositor, no espectáculo The Music of Ennio Morricone.

Apesar de cedo se ter destacado como um dos grandes talentos da composição para filmes, foi apenas em 2016 que Ennio Morricone venceu um Óscar, pela partitura que desenhou para o filme Os Oito Odiados, de Quentin Tarantino. Mas durante largos anos foram muitas as distinções que arrecadou nos mais variadas prémios dedicados ao cinema, numa carreira iniciada nos anos 1960, com destaque para Por Um Punhado de Dólares (1964), a primeira banda sonora que escreveu para os westerns spaghetti de Sergio Leone.

Formado pelo maestro e pianista Andrea Albertini, o ensemble Le Muse é composto por um grupo de mulheres instrumentistas oriundas das melhores escolas de música italianas. Recordamos que em 2019, com 90 anos de idade, Morricone passou por Lisboa naquela que foi a sua última digressão.

CCB – Grande Auditório (Belém). 15 Jul (dom) 20.00. 20€-37,50€

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp