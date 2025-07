As Bifanas do Afonso estão a ser servidas num hotel de quatro estrelas

O Lisbon Art Stay Hotel criou um balcão, na esquina da Rua dos Sapateiros com a Rua da Assunção, para vender as bifanas do momento. Seguem a receita e a confecção originais e custam o mesmo: 3€.

A fila tem sido longa no Largo do Caldas, mas já existe uma alternativa para quem quer comer a bifana do momento. Desde o último fim-de-semana que o Lisbon Art Stay Hotel tem um balcão virado para a rua, onde vende as cobiçadas Bifanas do Afonso. Na esquina da Rua dos Sapateiros com a Rua da Assunção, este quatro estrelas acena a turistas e locais com a receita original, numa parceria que veio para ficar.

"Foi uma parceria natural. Queríamos trazer para dentro de casa sabores com história, mas com um formato acessível e descomplicado. As Bifanas do Afonso são isso mesmo: um ícone da cidade, que se encaixa perfeitamente na nossa missão de oferecer uma experiência 100% lisboeta, mas sempre com um toque artístico e acolhedor", diz Alexander Gerer, director do grupo hoteleiro, citado em comunicado.

As bifanas são as autênticas. A confeccioná-las e a servi-las, agora em plena Baixa, estão membros da equipa da casa-mãe, como garante o hotel à Time Out. Até o preço é o mesmo: 3€. O valor só aumenta caso queira sentar-se na esplanada, ou no interior do restaurante do hotel, com serviço de mesa e umas batatas fritas a acompanhar. Aí a conta sobre para 5,50€. Até a fila é uma tendência que já começa a desenhar-se na Rua Augusta, sobretudo à medida que o aroma a bifanas se alastra no ar.

Estas bifanas no pão (com ou sem mostarda) tornaram-se um autêntico destino de romaria. José Rodrigues encarrega-se da frigideira, tal como da nova parceria com o hotel. A casa, com meio século de história, ganhou fama, sobretudo entre quem visita a cidade. No capítulo da internacionalização, também o chef Nuno Mendes teve a sua quota parte de responsabilidade quando introduziu as bifanas na carta do seu restaurante, em Londres, apontando a especialidade do Largo do Caldas como a sua principal referência. Quanto à receita, José disse em tempos à Time Out que não há segredo – "amor, carinho, vinho branco e um bocadinho de banha."

Rua dos Sapateiros/Rua da Assunção (Baixa). Seg-Dom 10.00-18.00

