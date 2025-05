As cidades que os turistas estão a abandonar – e para onde estão a ir

De acordo com os dados de pesquisa do Google relativos a voos, hotéis e itinerários, os nossos padrões de viagem estão a mudar.

Todos os anos, há um novo destino que todos parecem querer visitar. Em 2024, por exemplo, o destino da moda foi Marselha – e nós temos as nossas próprias ideias sobre os destinos europeus que vão estar em alta neste Verão.

Agora, a InsureandGo juntou-se ao debate, munida dos dados de pesquisa do Google. Ao analisar as mudanças ano a ano nas pesquisas por voos, hotéis e itinerários, a seguradora identificou não apenas os destinos que estão a despertar interesse, mas também aqueles que estão a ser deixados para trás.

Havana, por exemplo, registou um dos maiores declínios, com uma queda nas pesquisas de 28% de um ano para o outro – embora a capital cubana se gabe de um charme retro acompanhado por uma rica cultura musical, os viajantes parecem estar a optar por Bali. O destino do sudeste asiático registou um aumento de interesse de cerca de 16%, de acordo com o estudo, e foi recentemente nomeado não só a ilha mais pitoresca do mundo, mas também um dos melhores destinos culturais.

Nos EUA, o relatório mostra que as pessoas estão a trocar as extensas praias de Miami (queda de 15%) pelas ruas repletas de arranha-céus de Chicago (que registou um aumento de 41%). Na Europa, Berlim está a dar lugar a Innsbruck, na Áustria, e nas Índias Ocidentais Nassau roubou a cena de Kingston.

Continue a ler para conhecer os 15 destinos cujo interesse está em baixa – e em alta.

As 15 cidades que os turistas estão a procurar menos

Havana Miami Kingston

= Nadi

Gdansk

= Las Vegas

Apia Estocolmo

= Bruxelas

Berlim Londres

= Wellington

Singapura Dubai

= Deli

As 15 cidades que os turistas estão a procurar mais

Tóquio Rio de Janeiro Pequim Lucerna Cidade do Kuwait Sevilha Chicago Cidade de Belize Chiang Mai Tbilisi Hanói Nassau Jacarta Santiago Buenos Aires

