As comemorações do 25 anos dos Lux começam já a 21 de Outubro

As seis noites do ciclo Beyond Superb foram concebidas por seis artistas. DJ Nigga Fox é o primeiro a tomar conta da pista.

Até Setembro do próximo ano, o LuxFrágil junta à programação o ciclo Beyond Superb, que marca o pontapé de saída das comemorações dos 25 anos da discoteca à beira-rio. O ciclo é composto por seis noites onde seis artistas são convidados a “conceber, construir e apresentar um espectáculo”. E a primeira é da responsabilidade de DJ Nigga Fox que sobe à cabine na noite de 21 de Outubro.

“Olhando para estes quase 25 anos, temos cada vez mais certeza de que convocar e receber ideias e criações de artistas que admiramos é uma das razões de ser do LuxFrágil”, partilha o clube nocturno nas redes sociais. Além do DJ Nigga Fox, os outros convidados são Tânia Carvalho (16 Dez), Sam The Kid (24 Fev), Pedro Maia (28 Abr), Angélica Salvi (30 Jun) e Jonathan Uliel Saldanha (22 Set). “Alguns são parceiros habituais, outros cruzaram-se connosco de forma fugaz e com outros será a primeira vez”, escreve a direcção do Lux.



A discoteca, uma das mais famosas da cidade, abriu a pista pela primeira vez a 29 de Setembro de 1998. O 25.º aniversário começa já a celebrar-se, quase um ano antes, com o arranque deste ciclo. Para cada um destes “seis espectáculos inéditos e únicos”, que acontecem a cada dois meses entre Outubro deste ano e Setembro de 2023, os bilhetes serão vendidos à porta no próprio dia.

LuxFrágil. 21 Out-22 Set. 22.00-06.00

