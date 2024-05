As “festas de leitura” são um sucesso nos bares de Nova Iorque. Agora, chegam a Lisboa

Melyssa Griffin não tem dúvidas sobre o poder de estar em comunidade. Depois do lançamento de uma série de clubes do livro, traz “festas de leitura” à cidade – um conceito que tem feito muito sucesso lá fora, nomeadamente nos bares nova-iorquinos. A estreia no Fable, no Príncipe Real, aconteceu no passado mês de Abril – com casa cheia – e a próxima está marcada para 15 de Maio, a partir das 19.00. A ideia é cada um ler o que quiser durante 30 minutos e depois meter conversa com o vizinho do lado. Mas, atenção, para participar é preciso bilhete.

O café-livraria costuma fechar pelas 18.00 nos dias de semana, salvo em dia de Reading Party, claro. Por 3€, tem direito a entrar no espaço a partir das 19.00, 10% de desconto na compra de um livro e a oportunidade de conhecer pessoas que também gostam de ler.

Para acompanhar, além de opções de cafetaria, incluindo café de especialidade, há vinhos naturais. A selecção de referências inclui Mainova, Chaminé e Monociclo.

Fable, Rua dos Prazeres, 10A. 15 Mai, Qua 19.00. 3€

