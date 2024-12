As melhores cidades do mundo para comer estão concentradas em Itália

Se pensar nisso, em que parte do mundo estava quando comeu a melhor refeição da sua vida (até agora)? Foi num pequeno bistro em Paris ou num bar de sushi em Quioto? Bem, segundo a TasteAtlas, a maior probabilidade é que estivesse em Itália. A plataforma acaba de publicar uma lista das 100 melhores cidades gastronómicas em todo o mundo, com base em quase 500 mil avaliações de 17.073 cidades, e Itália ocupa cinco dos 10 primeiros lugares.

No topo está Nápoles. O que não nos surpreende: a terra da pizza também é a nossa escolha para a melhor cidade do mundo para comer. Em segundo lugar, ficou Milão, cuja cozinha é uma das mais elogiadas em Itália e tem semelhanças com a comida austríaca (o risotto e o panettone são ambos originários desta cidade). Em terceiro lugar ficou Bolonha, a cidade medieval que alberga a universidade mais antiga do mundo, famosa pelo (consegue adivinhar?) esparguete à bolonhesa.

Florença ocupa o quarto lugar e Roma o sexto, mas cidades tão longínquas como Mumbai, Lima, Jacarta e Guadalajara também estão no top 30.

No entanto, nota-se a ausência de algumas cidades supostamente importantes nos escalões superiores deste ranking. Londres, Hong Kong, Barcelona, Ho Chi Minh, Banguecoque, Amesterdão e, talvez o mais chocante de tudo, San Sebastián, nem sequer entram no top 50!

Não são apenas as cidades que o TasteAtlas classifica – também cobrimos o ranking da plataforma para as melhores cozinhas do mundo, uma classificação em que a Itália foi ultrapassada por outro país mediterrânico.

Estas são as 30 melhores cidades do mundo para comer, segundo a TasteAtlas

Nápoles Milão Bolonha Florença Mumbai Roma Paris Viena Turim Osaka Madrid Nova Iorque Génova Nice Lima Jacarta Quioto Gaziantep Ferrara Nova Orleães Catânia Singapura Veneza Istambul Tóquio São Francisco Lisboa Guadalajara Chicago Filadélfia

Intrigado com a lista completa? Pode dar uma vista de olhos aqui.

Todos os anos, publicamos a nossa própria lista das melhores cidades do mundo para comer, classificada com base num inquérito global aos habitantes das respectivas cidades. Apetece-lhe alguma coisa com carne? Recentemente, publicámos uma lista dos melhores locais do mundo para comer bife.

