As melhores (e piores) cidades para namorar e encontrar o amor, segundo os seus habitantes

Namorar na cidade é uma faca de dois gumes. Por um lado, as cidades estão repletas de restaurantes, bares e actividades suficientes para preencher qualquer itinerário nocturno. E, claro, também estão cheias de pessoas, o que significa que é muito mais fácil lançar a sua rede de encontros e conhecer alguém novo (seja nas aplicações ou na vida real).

Mas é aí que reside o problema: em muitas cidades, o facto de haver muito mais peixe no mar levou a uma cultura de encontros descartáveis. Embora o ghosting, os flings (encontros sexuais) e as situationships (as antigas amizades coloridas) façam parte integrante da vida amorosa em 2025, o facto de haver inúmeras opções para “passar ao próximo” na cidade torna muito mais difícil encontrar o amor.

Mas nem tudo são más notícias. Antes do Dia dos Namorados, analisámos as cidades onde os habitantes locais estão a ter sorte no amor.

Todos os anos, questionamos milhares de habitantes sobre todos os aspectos da vida nas suas cidades, desde a comida e da cultura à acessibilidade e à vida nocturna, para criar o nosso ranking definitivo das melhores cidades do mundo. Mas quais dessas cidades são as melhores para o romance? Para o descobrir, fizemos uma pergunta simples: é fácil encontrar o amor na sua cidade?

A melhor cidade para encontrar o amor? Mumbai! Um número impressionante de 72% dos seus cidadãos considera que é fácil encontrar o amor na maior cidade da Índia. De facto, quatro cidades asiáticas ocuparam os primeiros lugares como as mais românticas do grupo, com Pequim, Jacarta e Xangai a seguirem-se a Mumbai. Nova Orleães foi a única cidade norte-americana na lista e Amesterdão foi a única cidade europeia.

E no outro extremo da escala? Com uns míseros 14%, Bilbau teve a percentagem mais baixa de habitantes locais que afirmaram ser fácil encontrar o amor na sua cidade. Os EUA e a Austrália têm duas cidades cada na lista (apenas 26% dos habitantes de Los Angeles e Nova Iorque pensam que a cidade é boa para namorar, enquanto Brisbane e Sydney têm 28% e 29% de aprovação romântica, respectivamente).

Quer saber se a sua cidade é boa para encontrar o amor? Aqui estão os rankings completos…

As melhores cidades para encontrar o amor, segundo os locais

Mumbai, Índia: 72%. Pequim, China: 69% Jacarta, Indonésia: 66% Xangai, China: 65% Colômbia, Medellín: 64% Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos: 63% Nova Orleães, EUA: 56%

= Amesterdão, Países Baixos: 56% Banguecoque, Tailândia: 54% Cidade do Cabo, África do Sul: 53%

As piores cidades para encontrar o amor, segundo os locais

Bilbau, Espanha: 14% Tóquio, Japão: 21% Hong Kong: 23% Marselha, França: 25% Los Angeles, EUA: 26%

= Nova Iorque, EUA: 26% Brisbane, Austrália: 28%

= Londres, Reino Unido: 28% Sydney, Austrália: 29% Viena, Áustria: 31%

Romance à parte, há muitas outras razões para visitar as cidades desta lista – descubra porque é que todas elas entraram no nosso ranking das melhores cidades do mundo em 2025.

