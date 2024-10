As novas carruagens do Metro de Lisboa vão ser assim

O Metro de Lisboa vai ter uma “cara nova”. Esta quarta-feira, 30 de Outubro, foram apresentadas as novas carruagens que vão circular e transportar os habitantes pela capital. No total, são 72 novas carruagens (24 unidades triplas) com a opção de mais 12 unidades triplas (36 carruagens). O investimento representa um valor de 134 milhões de euros. Entre as novidades existentes neste novo modelo da série ML 24 estão as áreas para fixação de cadeiras de rodas, devidamente sinalizadas, equipadas com um encosto, cinto de segurança e apoio lateral, intercomunicador e botão de aviso para contacto com o maquinista.

As carruagens incluem “um novo sistema de controlo automático e contínuo de comboios, novos sistemas de videovigilância, climatização da cabine de condução, ventilação dos salões de passageiros, detecção de incêndios, espaço para bagagem de maior volume, painéis digitais para informação ao cliente e melhoria das condições de evacuação em galeria, sensorização e manutenção preditiva”, de acordo com um comunicado da empresa. Foi também “reforçado o contraste visual entre as portas e a estrutura das carruagens que, combinado com outros indicadores visuais e sonoros, permite aos clientes com deficiências visuais localizar melhor as portas e aferir o seu estado de abertura e fecho”.

A apresentação destes novos modelos contou com a ministra do Ambiente e da Energia. Segundo a agência Lusa, Maria da Graça Carvalho salientou que a prioridade do Governo é "mobilidade suave nas cidades e na ferrovia", lembrando igualmente a "grande aposta" do Ministério na "descarbonização dos transportes públicos".

O Metro de Lisboa justificou a aquisição devido ao "aumento expectável da procura na rede de Metropolitano nos próximos anos face à expansão da rede, o aumento e ajustamento das frequências de operação em resultado da instalação do novo sistema de regulação CBTC (Communications-based Train Control)".

O contrato de construção deste modelo com a empresa Stadler Rail Valência foi assinado a 22 de Outubro e já foi enviado ao Tribunal de Contas para visto prévio. No final de 2023, o Metropolitano de Lisboa já tinha lançado um concurso público internacional para a compra de mais 72 carruagens com a opção de mais 36 carruagens.

A compra serve como um reforço da frota existente face à expansão da rede e é financiada pelo Programa Sustentável 2030 e pelo Fundo Ambiental. Ela representa um investimento de 134 milhões de euros e é co-financiada em 45 milhões de euros pelo Programa Sustentável 2030. O restante financiamento fica a cargo do Fundo Ambiental, sendo o prazo do contrato de 54 meses, após o visto prévio.

