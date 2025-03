As praias alemãs estão realmente a impor a nudez?

Já ouviu falar em freikörperkultur? Em alemão, significa “cultura do corpo livre” e tem sido uma parte integrante do modo de vida do país desde o final do século XIX, com as pessoas a serem historicamente encorajadas a despir-se e a desnudar-se para estarem em uníssono com a natureza.

Em toda a Alemanha, praias, parques e até trilhos para caminhadas foram designados como zonas de nudismo. No entanto, hoje em dia, as gerações mais jovens não se sentem tão encorajadas e isso está a afectar tanto o ambiente de espírito livre num destino de praia que, em breve, entrarão em vigor novos regulamentos.

Rostock, uma cidade costeira no mar Báltico, reduziu nos últimos anos o seu número de praias naturistas de 37 para 27. Mas a cidade está determinada em manter a cultura nudista nos seus restantes centros naturistas. E agora, depois de “inúmeras queixas de pessoas que se sentiram assediadas”, a cidade anunciou que os guardas de praia terão o poder de proibir os visitantes que decidam manter o fato de banho vestido, segundo a euronews.

Moritz Naumann, do Turismo de Rostock, disse à CNN que esta medida só deverá acontecer em casos de “conflito”, mas vale a pena estar atento caso não esteja preparado para vestir a única indumentária com que veio ao mundo (nenhuma, claro). Já se estiver preparado para deixar tudo à mostra, também se aplicam outras regras nas áreas de nudismo (embora se tiver algum senso comum, não será difícil lembrar-se): todos os tipos de corpo são bem-vindos, mas tirar fotografias, olhar fixamente e fazer comentários a outras pessoas são proibidos.

Não gosta da ideia de se deixar levar? O areal de Rostock tem 15 quilómetros de comprimento, com muitas praias de uso misto e praias exclusivas para quem não dispensa a roupa – recomendamos, nesse caso, que opte por uma delas.

