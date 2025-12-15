Tradicional e contemporâneo convivem num primeiro andar do Chiado. Há bacalhau, polvo e cabrito, mas também ovo cozido a baixa temperatura e pão de ló com gelado de queijo de ovelha, com assinatura de dois jovens chefs.

A entrada faz-se pela Associação 25 de Abril. É preciso subir até ao primeiro andar, no elevador ou pelas escadas, e aí o espaço ganha outra sofisticação. O verde escuro domina as paredes e acompanha-nos ao entrar na sala, com espaço para 46 pessoas. As janelas dão para um varandim com arcadas e, lá fora, o sobe e desce dos carros na Rua da Misericórdia (no Chiado) nunca abranda. Contrasta com a calma (há música ambiente) e o conforto do interior. Uma das paredes está coberta com cortiça, para isolar o som, e frente a frente, nas duas extremidades da divisão, estão dois sofás amarelos corridos. Há cadeiras vermelhas e amarelas, com design moderno, os tampos das mesas são de pedra e a loiça da marca portuguesa Terrafina.

Aqui, quase tudo tem uma ligação pessoal, começando pelo nome do restaurante. Cravó junta as palavras "cravo" (que remete para a associação) e "avó". Estamos a falar da Dona Alzira, avó de André Ribeiro, um dos sócios, com experiência na restauração através da cadeia Giorno, e que há algum tempo sonhava ter um espaço fora de centros comerciais. "Teve sete filhos, todos homens, portanto imagine o que era cozinhar para sete filhos, sete noras e todos os filhos que essa geração teve", conta Camila Melo, chefe de sala e amiga da família há muito. Ela parece saber tudo, desde a origem dos ingredientes ao percurso do produtor. Desdobra-se de mesa em mesa (embora haja mais três funcionárias a servir) e, em caso de dúvida, desempata. Sommelière de formação, conhece igualmente bem a carta de vinhos. É extensa, praticamente toda portuguesa – “tirando o whisky e a cachaça, só porque não temos produção cá” – e tem uma variedade a copo maior do que é habitual.

Está na hora de nos instalarmos, até porque a carta é extensa. Começa-se com um pão com azeite (4€), que chega à mesa na garrafa de origem, bonita e em forma de balão. É do Prior Lucas, produtor de Souselas que tem igualmente vinhos na carta. Já o pão é de fermentação lenta, de um fornecedor local, o Pão do Farinha, de Camilo Farinha.

Continuamos na companhia do Prior Lucas, desta vez o espumante (6€, copo), para atacar as entradas. A salada de polvo com batata doce e coentros (7€) já é das mais pedidas e podia fazer parte da secção dos peixes. O molusco é cozido e os pedaços, que se desfazem na boca, descansam numa cama de puré de batata doce assada. Tudo se completa com folhas de coentros e vinagrete de limão. Há ainda gambas de coentrada (9€), salteadas em alho, malagueta, temperadas com coentros picados e raspas de limão, ou pica-pau de novilho (7€), acompanhado por pickles caseiros. Aproveite o pão para limpar o molho do fundo do pequeno tacho. Os cogumelos salteados com ovo cremoso (6€) são outra opção (ou será que devemos dizer perdição?). Salteados com alho e azeite, são acompanhados por um ovo cozido a baixa temperatura e lâminas de toucinho fumado: um trio com sabores e texturas diferentes, mas que se encaixam na perfeição. Conte ainda com os carapaus alimados (8€), conservados em salmoura, curados, alimados e braseados na hora. Chegam à mesa em cima de um pedaço de pão torrado e pimentos assados, a fazer lembrar os Santos Populares e o Verão.

Pode ficar só por aqui, a picar. Há, aliás, um menu de grupo só com entradas. Por falar em grupo, para uma ocasião especial ou um evento com privacidade o Cravó tem uma segunda sala, onde pode sentar 12 pessoas. Há lustres antigos por cima do balcão do bar, com a pedra de origem. As paredes mantêm o mesmo verde, as mesas e cadeiras juntam madeira, pedra, laranjas e vermelhos.

A quatro mãos

Na cozinha estão Rodrigo Simões e Leonardo Silva. Ambos com pouco mais de 20 anos, estudaram na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril. Foi aí que conheceram André Ribeiro, que também lá tinha estudado. “Ele teve a ideia de abrir um restaurante em homenagem à avó e fez-nos o convite de trabalhar com ele. Já tínhamos passado por restaurantes e hotéis, mas este é um desafio de outro nível”, diz Leonardo à Time Out. A carta teve a consultoria do chef Manuel Lino, a carta de vinhos a de Manuel Moreira e as sobremesas ficaram a cargo de Rita Souto. “Por enquanto somos só nós os dois e conseguimos gerir bem. Com o feedback dos clientes também vamos percebendo o que funciona e o que é preciso limar”, continua Rodrigo.

O Cravó está aberto desde o início de Novembro e os pratos são todos tradicionais, embora possam ter um ingrediente ou uma abordagem mais contemporânea. Nos peixes, o bacalhau serve-se confitado com batatas a murro e puré de grelos (24€) e o robalo grelhado com puré de ervilhas e limão (19€). A raia alhada com rosti de batata e cebolada (18€) tem sido uma surpresa. “Estávamos reticentes, mas tem sido um dos pratos com mais saída”, explica Leonardo. “A raia é um peixe difícil de manusear e o sabor é muito intenso. Mas quem prova diz que adora, o feedback tem sido muito positivo.”

Nas carnes, há o clássico cabrito assado (26€) com batatas e alecrim, e o pato confitado (25€) com puré de cenoura e espargos selvagens. Porém, se é para embarcar numa viagem a sério às memórias da infância, a escolha certa é a carne de porco à alentejana com amêijoas e coentros (18€). Opções vegetarianas são duas: a salada de grão “meia desfeita” (9€), com legumes frescos picados; e os legumes assados no forno com ervas aromáticas (9€).

Nem vamos colocar a hipótese de não restar espaço no estômago, porque é proibido sair daqui sem comer sobremesa. O Garibaldi (8€) é o mais tradicional — apesar de ter um nome italiano, o doce ganhou forma e fama em Almada. É uma fina camada de pão de ló, uma camada alta de mousse de chocolate, ganache de chocolate e gelado de café. Porém, o pudim de laranja (8€) tem um trio de sabores que vão fazê-lo querer voltar — para o caso pouco provável de ainda não ter ficado convencido até aqui. O pudim de laranja faz-se acompanhar por caramelo de laranja, gelado de canela e crocante de torresmos. Os mais esquisitinhos não vão perceber o sabor da carne, prometemos. Reina a crocância e o salgado que controlam a explosão de açúcar no pudim. Além disso, há igualmente as tradicionais farófias (5€) e pão de ló com gelado de queijo de ovelha (7€).

Rodrigo Simões e Leonardo Silva nunca trabalharam tanto, mas também nunca se sentiram tão realizados. “Saí de uma área completamente diferente, que era ciências. A cozinha foi onde me encontrei e onde quero continuar até à reforma, se for possível”, confessa Rodrigo. “O que me marca mais é ver que as pessoas saem daqui satisfeitas. E, mais do que isso, voltam e dizem a mais pessoas para virem também”, remata Leonardo.

Rua da Misericórdia, 95 - 1.º andar (Chiado). 214 005 952. Seg-sáb 12.00-16.00 e 19.00-23.00

