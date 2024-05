Assim, não! Aldeia espanhola ameaça impedir entrada de turistas

Os moradores de Binibeca Vell, na ilha de Menorca, estão cansados do lixo, do barulho e de ver estranhos entrarem nas suas casas.

O mundo está cheio de vilarejos realmente bonitos, e gostaríamos de pensar que a maioria de nós consegue admirá-los com respeito, tranquilidade e a uma distância adequada. Infelizmente, não tem sido assim para Binibeca Vell, na ilha de Menorca.

Esta pitoresca aldeia espanhola é caracterizada pelas casas caiadas de branco, como as de Santorini, e pelas vielas estreitas e sinuosas – e, agora que se tornou tão popular, os moradores estão cansados dos turistas que lá vão para tirar fotografias.

O número anual de visitantes já aumentou para cerca de 800.000, concentrados principalmente entre Maio e Outubro. No entanto, este ano espera-se atingir uma marca ainda mais impressionante para um local tão pequeno: um milhão de visitantes.

Há anos que os moradores reclamam e, em 2023, começaram a ser implementadas medidas para combater os danos causados pelos turistas – incluindo um incentivo de 15.000 euros dados aos moradores que ajudassem a limpar o lixo. Além disso, neste mês de Maio, os turistas só foram autorizados a visitar Binibeca entre as 11.00 e as 20.00.

Foto: Shutterstock

“[Os turistas] entravam nas casas, sentavam-se nas cadeiras, pegavam em coisas, escalavam as paredes, faziam festas ao ar livre”, disse um residente ao ElDiario.es. Teme-se que, se nada for feito para restringir o número de visitantes, isso continuará a ter um impacto directo na vida dos moradores nos meses de Verão.

Segundo Óscar Monge, representante dos 195 proprietários de imóveis em Binibeca Vell, embora haja preocupações com as famílias cujos hotéis, bares e lojas de souvenirs dependem do turismo local, agora o sentimento é de que a única escolha possível passa por propor o encerramento total do acesso à vila. “Da costa, ainda seria possível visitar o perímetro da aldeia, mas não se poderia entrar nas vielas interiores”, afirmou ao The Guardian. “E essa é a encantadora foto que todos querem para o Instagram.”

