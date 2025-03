Astérix e Obélix visitam Portugal pela primeira vez em novo livro

Os gauleses mais famosos, Astérix e Obélix, estão de volta e, pela primeira vez, vão pisar território português – aliás, lusitano. “Astérix na Lusitânia” é o título do 41.º álbum da conhecida banda desenhada e tem lançamento marcado para 23 de Outubro. Esta é a primeira vez que a dupla visita este território, que hoje é conhecido como Portugal.

A novidade foi revelada pela editora Éditions Albert René, que também divulgou a capa do livro. Segundo o desenhador Didier Conrad, as ilustrações foram criadas a partir de uma reportagem fotográfica do argumentista Fabrice Caro sobre Portugal. O ilustrador quis "homenagear o formidável trabalho dos artesãos" que fazem a calçada portuguesa, uma das referências que constará no livro. No desenho da capa é possível ver "um peixe emblemático do país: o famoso bacalhau", revelou Conrad, citado pela editora.

Les prochaines aventures d'Astérix et Obélix (et Idéfix) auront lieu en Lusitanie !

Rendez-vous fin octobre pour la sortie de l'album. pic.twitter.com/Hhnj6cyYq6 — Cases d'Histoire (@CasesdHistoire) March 17, 2025

O argumentista Fabrice Caro, de nome artístico Fabcaro, explicou que a inspiração para a história veio da ligação entre gauleses e lusitanos, ambos povos que desafiaram o domínio romano.

Os detalhes da trama ainda são segredo, apenas foi revelado que a história desenrola-se na antiga Lusitânia e, segundo o escritor, um antigo escravo lusitano, apresentado em “O Domínio dos Deuses” (1971), regressa para pedir ajuda a Astérix e Obélix.

Desde a sua criação em 1959 por René Goscinny e Albert Uderzo, os livros baseados nestas duas personagens – apesar de terem uma nova dupla criativa, FabCaro e Didider Conrad – continuam a ser um sucesso. O último álbum, L’Iris blanc, vendeu mais de cinco milhões em todo o mundo. No total, a saga já ultrapassou os 400 milhões de livros vendidos.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp