Até 1 de Junho, há muito para fazer em Telheiras

A 15.ª edição do Festival de Telheiras começa este fim-de-semana e volta a encher as ruas do bairro de música, desporto e arte.

De 23 de Maio a 1 de Junho, Telheiras enche-se de vida. A 15.ª edição do Festival de Telheiras apresenta um programa com workshops, concertos e passeios. O evento é fruto de década e meia de trabalho comunitário, e quer celebrar mais uma vez a identidade do bairro e promover a partilha entre pessoas e instituições. São 70 voluntários, diversas entidades e grupos informais de Telheiras que colaboram e fazem a festa ser possível.

Os dez dias de programação cultural reúnem mais de 60 actividades para toda a família. O festival arranca em grande esta sexta-feira, dia 23, no Jardim Prof. Francisco Cabral Caldeira, com uma aula aberta abre a noite às 19.00. Depois sobem ao palco Tiago Paiva e Jorge Figueiredo, a Tuna Universitária do IST e o Bloco Oxalá com Soraya Fontoura, que arrastam a festa até às 23.00. A entrada é livre, e há porco no espeto para recuperar a energia noite adentro.

No sábado, 24, também no Jardim, há uma Feira da Tralha, com artesanato e comércio local, um concurso de desenho e pintura e uma praça do desporto com diversas modalidades. Também é destaque a Cãominhada em Família, às 15.00, um passeio para famílias com e sem cães pelo bairro de Telheiras. O dia encerra com concertos para todas as idades, como os Cantares Alentejanos do Grupo Coral Cante em Telheiras e o pré-arraial “Telheiras é Linda!”. Todas as actividades têm entrada livre.

O dia 25, domingo, tem actividades realizadas em parceria com o Festival MENTAL, que ocorre em várias áreas da cidade. Às 10.30, o workshop “Pequenas Partes de Mim” convida os mais pequenos a explorar a natureza à sua volta e a usá-la para fazer arte. Durante a tarde, as famílias são desafiadas a entrar em uma criativa “Caça às Sombras”. Os workshops acontecem no Parque Hortícola de Telheiras, e tem entrada livre mediante inscrição prévia pelo mail reservas@mental.pt.

A segunda-feira, 26, em Telheiras é dia de celebrar o comércio local. Para os miúdos de 7 a 12 anos, há um workshop gratuito de Jogos de Realidade Virtual na Sala do Futuro. Já para os maiores de 18 anos, a Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro recebe uma meditação guiada de entrada livre, oferecida pela loja Equilíbrio Holístico.

A programação do dia 27, terça-feira, começa no Jardim Prof. Caldeira Cabral com uma actividade de orientação intergeracional, às 10.00, organizado em parceria com a Polícia Municipal para transmitir conhecimentos básicos de prevenção e segurança. Para cuidar do corpo e da mente ao fim do dia, há Chi-Kung na Biblioteca Municipal, às 17.30. Também há yoga, às 19.00, no Centro Comunitário, seguido por um ensaio aberto do CoroART.

A manhã da quarta-feira, 28, arranca no jardim do Centro Comunitário, com uma caminhada para seniores de 5 quilómetros até a Quinta das Conchas. Ao fim do dia, 18.30, também no Centro Comunitário, a Cooperativa Cultural Maharishi oferece uma sessão sobre a Meditação Transcendental e seus benefícios, aberta a miúdos e graúdos a partir dos quatro anos. Na Associação de Residentes de Telheiras, o filme Technoboss será projectado às 21.00, com presença do realizador João Nicolau e Q&A após a sessão.

O Dia Mundial da Energia comemora-se a 29 de Maio, quinta-feira, e o festival junta-se à Coopérnico para celebrar o dia com actividades na Biblioteca Municipal. Bancas informativas ocupam o pátio e o átrio, e o Auditório recebe seminários e apresentações para conversar com os cidadãos sobre a transição energética. Às 15.00, destaca-se uma visita técnica aos painéis solares da Comunidade de Energia Renovável de Telheiras.

©EGEAC/José Frade

Também na quinta-feira, 29, o Centro Comunitário de Telheiras recebe uma demonstração de jogos terapêuticos para seniores, às 10.00, gratuitamente mediante inscrição. Às 18.00, há palestra na Biblioteca Municipal sobre o Bem-Estar da Mulher pela Aromaterapia, seguida por um workshop de Yoga na Associação de Residentes às 19.00. Para terminar o dia em movimento, o Grupo de Dança Escocesa da ART apresenta e ensina danças escocesas no Lagar da Quinta de São Vicente, às 20.30, com entrada livre.

Para acordar o corpo e a mente na manhã da sexta-feira, 30, uma sessão de Movimento Terapêutico para seniores acontece no Centro Comunitário, e o movimento lá continua às 15.30 com uma aula aberta de Qigong. Ambas as sessões são gratuitas com inscrição prévia pelo email vania.prates@scml.pt. No final do dia, há uma noite de fados para todas as idades no Lagar da Quinta de S. Vicente, com entrada a 5€.

O Arraial Telheiras Norte é destaque no sábado, 31 de Maio. Com entrada livre, acontece na R. Professor Queiroz Veloso, das 17.00 à meia noite. Muita música e animação ao vivo celebram as entregas de prémios do Concurso de Pintura e Petpaper, e há também uma Quiz Night para os mais espertinhos.

No domingo, celebra-se o Dia Mundial da Criança, e Telheiras recebe uma programação temática voltada aos pequeninos. No Lagar da Quinta de S. Vicente, o autor Samir Karimo lê contos e conversa com os miúdos sobre banda desenhada, a partir das 10.30. Para os pais, há workshop sobre “Ensinar com valores: Como fazer do seu filho um bom aluno”, às 15.00. O dia se encerra com uma sessão gratuita da curta-metragem Fazes Parte de Mim, realizada por Vítor Dias, com presença do realizador e Q&A ao final.

Telheiras (Vários locais). 23 Mai-1 Jun. Vários horários. Vários preços

