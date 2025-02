Até 2030, CCB quer alcançar a neutralidade de carbono

Daqui a cinco anos, o Centro Cultural de Belém (CCB) espera ter atingido a meta das zero emissões líquidas. Para isso, vai aderir ao projecto Theatre Green Book (TGB), que vai ser apresentado no dia 27 de Fevereiro.

Começou como um movimento colectivo entre produtores de teatro no Reino Unido e hoje o Theatre Green Book é já uma rede transnacional, que conta com nove teatros de sete países, como a Bélgica, a Finlândia ou a Suécia. "O Theatre Green Book funciona como uma 'rede de redes', em que a comunidade teatral de cada país, com autorização, traduz e adapta as directrizes à sua forma de trabalhar", pode ler-se no site do TGB.

A iniciativa, que se caracteriza como a primeira ferramenta de auto-certificação de sustentabilidade no teatro, tem então como objectivo incentivar as organizações culturais a repensarem as suas produções artísticas, operações diárias e estruturas físicas, de forma a reduzir as emissões de carbono. Ao integrar o projecto, o CCB compromete-se, até ao ano de 2030, a neutralidade carbónica e espera que a acção inspire outras instituições culturais para que sigam o mesmo caminho.

A apresentação do projecto e do livro traduzido para português, destinada a instituições culturais, é no dia 27 de Fevereiro e vai contar com a participação de Madalena Reis, administradora do CCB, Cláudia Belchior, coordenadora executiva das Artes Performativas do CCB e presidente da European Theatre Convention, e ainda os co-fundadores do Theatre Green Book, Paddy Dillon e Lisa Burger.

