Até ao final de Outubro, jovens pagam apenas 5€ no Oceanário

O regresso às aulas está quase aí, mas continuam a haver tempos livres para aproveitar. Se ainda não tem planos para o fim-de-semana, pode começar já a pensar em juntar a família para uma visita ao Oceanário de Lisboa. A partir desta terça-feira, 1 de Setembro, os visitantes com menos de 26 anos só pagam 5€ – sem esta iniciativa os valores seriam de 10€ (dos quatro aos 12 anos) e 19€ (a partir dos 13 anos).

O desconto, válido durante os meses de Setembro e Outubro, não acumula com outras campanhas ou promoções. Os bilhetes, já disponíveis online, incluem acesso a todas as salas e exposições patentes no Oceanário de Lisboa. Além do aquário central, poderá visitar a mostra “Florestas Submersas” e a instalação “ONE – o mar como nunca o sentiu”, inaugurada no início deste ano.

Em conformidade com as medidas implementadas pela Direcção-Geral da Saúde, o número de entradas em simultâneo foi reduzido, para que sejam mantidas e controladas as distâncias sociais recomendadas, e o uso de máscara durante a visita é obrigatório para todos. Caso se esqueça da sua, a máscara será fornecida gratuitamente.

Oceanário de Lisboa, Parque das Nações. Seg-Dom 10.00-20.00 (última entrada às 19.00). A partir de 5€.

