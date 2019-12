Até ao final do ano, as panquecas não se pagam no Hygge Kaffe

Até ao final do ano, as panquecas do Hygge Kaffe em Picoas vão estar em promoção: na compra de umas, oferecem-lhe outras de valor igual ou inferior.

A oferta arrancou no início do mês, mas ainda vai a tempo de a aproveitar. As minipanquecas nórdicas do Hygge Kaffe vão estar em promoção até ao final de Dezembro, de terça a sexta, entre as 15.00 e as 19.00. Há cinco versões de minipanquecas dinamarquesas: as de massa simples são servidas com compota caseira e mel (4€), com frutos vermelhos, chantilly de baunilha e gelado (6€), ou ainda com ganache de chocolate e avelã (6€). O leque de opções continua com minipanquecas verdes, feitas com matcha (6,50€), ou vermelhas, red velvet (6,50€).

Inês Félix

O Hygge Kaffe abriu em Maio em Picoas, trazendo consigo o conceito nórdico de bem-estar, felicidade e partilha com os outros. A ementa apresenta várias especialidades nórdicas, como as smørrebrød, sanduíches abertas servidas aos pares, com "toppings" que incluem salmão fumado e rosbife (6€); e as bowls salgadas, como a de frango com canónigos (8€) e tataki de atum (9€).

Todos os dias são também servidos dois brunchs, o mysa, com croissant e compota caseira, taça de iogurte com granola e frutos vermelhos, uma sanduíche aberta à escolha e um mini cinnamon roll (10€), e o fyka, com pão fresco e croissant, uma tábua de queijo e fiambre, manteiga e compotas e um bun com ovos mexidos, bacon e tomate assado (13€). O café não serve refrigerantes nem bebidas alcoólicas, mas há muitos chás e sumos naturais para acompanhar.

Rua Tomás Ribeiro, 95 (Picoas). 21 1506290. Ter-Dom 10.00-19.00.

