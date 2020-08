Até ao final do mês, há música e humor aos serões no Casino Estoril

Espectáculos serão transmitidos em streaming a partir do auditório do Casino Estoril. Paulo de Carvalho e António Zambujo são dois dos convidados.

Depois de meses encerrado, o auditório do Casino Estoril volta a abrir as portas para uma série de espectáculos que serão transmitidos em streaming. “Serões no Casino Estoril” é o nome da iniciativa promovida pela ArtFeist que, ao longo de Agosto, de quinta-feira a domingo, convida diferentes artistas das áreas da música e do humor.

“Trata-se de uma alternativa para não estarmos parados, dadas as circunstâncias actuais e as limitações emanadas das directivas do Governo para a abertura dos espaços teatrais”, explica a organização. “Espera-se um verão atípico e as pessoas vão sentir falta de entretenimento à noite”.

O primeiro espectáculo realiza-se a 9 de Agosto e é dedicado às Quarentonas do Fado. Filipa Cardoso, Yola Dinis e Sónia Santos irão cantar, acompanhadas pela guitarra portuguesa de André Dias e pela viola de Tó Neto. Segue-se Wanda Stuart, que vai cantar Edith Piaf no dia 13. Destacam-se depois Paulo de Carvalho (16), António Zambujo (20) e Simone de Oliveira, acompanhada por Nuno Feist (22).

Haverá ainda espaço para uma noite de stand-up, com Rui Xará (24), outra dedicada à história do fado, com Henrique Feist, Valter Mira e Marta Alves acompanhados à guitarra e à viola por Rui Poço e Miguel Silva (30). A programação termina a 31 de Agosto com um espectáculo de Nuno Markl.

O cartaz completo do evento poder ser consultado aqui. Os bilhetes (4€) para os diferentes espectáculos já se encontram à venda no site da Ticketline.

