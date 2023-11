Até Dezembro, as crianças não pagam no Oceanário

Numa altura em que as novas tecnologias são cada vez mais indispensáveis para toda a gente, o Oceanário de Lisboa convida a conhecer os segredos do oceano. Até 15 de Dezembro, as crianças entram sem pagar.

A campanha ocorre exclusivamente online: na compra de um bilhete de jovem ou adulto (13-64 anos) ou de sénior (+65 anos) no site, é oferecido um bilhete de criança (3-12 anos). Este bilhete dá acesso ao aquário mas também a todas as exposições patentes, incluindo “Florestas Submersas by Takashi Amano” e “ONE – O Mar como nunca o sentiu”, que apresenta uma ligação do ser humano com o mar através de uma experiência imersiva pelo mar português.

O Oceanário de Lisboa já foi reconhecido três vezes como o “melhor aquário do mundo” pela Tripadvisor’s Travellers’ Choice. A missão do aquário, onde habitam quase 500 espécies marinhas, é encorajar os visitantes a aprender mais sobre o oceano, tornando-os mais conscientes da sua responsabilidade na conservação do mesmo. Largue o telemóvel por um dia e aproveite a atracção a preço de saldo.

Oceanário de Lisboa (Parque das Nações). 1 Nov-15 Dez. Seg-Dom 10.00-20.00. 0€-25€

