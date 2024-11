Até domingo, estas jóias espanholas poisam no Cais do Sodré

Poucas peças vestem tão bem a pele de presente de Natal como as jóias. Mesmo a tempo da grande demanda anual por objectos verdadeiramente especiais, a espanhola Alhaja Cult Store passa por Lisboa. Durante cinco dias, a partir desta quarta-feira (13) e até domingo (17), a marca de joalharia monta uma loja temporária num dos espaços com mais pinta do Cais do Sodré, a loja e estúdio de cerâmica The Disco Wheel.

A marca, fundada em 2019 na cidade de Sevilha por Irene Rodrigo e María Borrero (a designer de serviço), tem conquistado clientela de ambos os lados da fronteira e Portugal é já o quarto mercado mais expressivo na facturação. Já o mostruário, é essencialmente composto por anéis, brincos e colares. Quase todas as peças têm um banho de ouro de três mícrones, o que distingue a marca de muitas das suas concorrentes, que trabalham normalmente com uma espessura de um mícron (milésimo de milímetro) apenas. Ainda assim, sob encomenda, a Alhaja produz também as suas peças em prata e em ouro maciço.

Outro dos elementos principais destas jóias são as pérolas de água doce, ao lado de motivos aquáticos, como conchas. As peças são unissexo e a utilização de materiais recicláveis tem estado entre as prioridades das fundadoras, que mantêm toda a produção em solo espanhol, em oficinas certificadas pela Responsible Jewelry Council.

A partir desta quarta-feira, as peças da Alhaja vão estar, pela primeira vez, à venda em Lisboa. Na mala, a marca trouxe a sua colecção permanente, mas também os últimos lançamentos, a pensar na época festiva. Os preços variam entre os 60€ e os 250€. Depois da pop-up, vai poder continuar a encontrar uma selecção de peças, ainda que menor, nas lojas Feeting Room em Lisboa e no Porto.

Rua de São Paulo, 150 (Cais do Sodré). Qua-Dom 12.00-19.00

