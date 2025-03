Até Julho, há concertos, peças de teatro, oficinas e visitas guiadas no Montijo

A partir de Abril, e até Julho, a Companhia Mascarenhas-Martins tem para apresentar novos concertos, espectáculos e oficinas na Casa da Música Jorge Peixinho. Os destaques vão para os concertos de Joana Espadinha e de Teresinha Landeiro e para o espectáculo de Sara Inês Gigante.

A programação, que se desenrola no ano em que a companhia de Levi Martins e Maria Mascarenhas celebra uma década, arranca no dia 4 de Abril, com um espectáculo do percussionista Tiago Manuel Soares. No dia seguinte, o músico conduz uma oficina de percussão, de entrada gratuita. A música continua no dia 11, com um concerto de Joana Espadinha, que vai cantar temas do seu álbum Vergonha na Cara, que saiu em Abril do ano passado.

Em Maio, no dia 9, é a vez da fadista Teresinha Landeiro subir ao palco, com Para dançar e para chorar, de 2024, que recentemente foi reeditado para incluir duetos com António Zambujo ou Jota.pê. Dia 16, o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa homenageia a música de Jorge Peixinho e celebra o centenário do nascimento do compositor Luciano Berio. A 13 de Junho, actua o Euterpe Guitar Duo, composto por Pedro Baptista e Titus Isfan, que tocam obras originais de compositores como José Peixoto ou João Pimentel.

O teatro começa a 27 de Abril com uma criação da CENDREV – Centro Dramático de Évora, companhia que comemora 50 anos. Apresenta Autos da Revolução, que parte de um texto de António Lobo Antunes e que relata a experiência do 25 de Abril pelos olhos de sete personagens. A direcção é de Gil Salgueiro Nave e José Russo. Depois, a 6 de Junho, Sara Inês Gigante protagoniza Popular, uma peça que se situa entre a biografia e a pesquisa sobre o que é popular.

A 4 de Maio, a plateia é para os mais pequenos. Jacarandá é um solo, do bailarino e marionetista Magnum Soares, em que não há palavras nenhumas. Há sim marionetas e formas animadas que exploram a relação com a natureza. Em Julho, nos dias 5, 12 e 13, apresentam-se os participantes do Clube de Teatro da Mascarenhas-Martins, um projecto de ensino informal. As suas apresentações partem do repertório da companhia, incluindo O medo de existir, de Maria Mascarenhas, e Há dois anos que eu não como pargo, de Miguel Branco.

Estão também programadas sessões de escutas de discos, como acontece a 23 de Maio, com Pano-Cru, de Sérgio Godinho, e a 20 de Junho, com Foxtrot, de Genesis, outras oficinas e uma visita guiada à Casa da Música Jorge Peixinho, que inclui um peddy-paper, a 19 de Abril.

Fora do Montijo, a Mascarenhas-Martins leva o concerto encenado Luís Madureira: Modéstia à Parte ao São Luiz, entre 29 de Maio e 1 de Junho. Celebra os 50 anos do percurso artístico do cantor e conta também com a participação de Levi Martins.

Casa da Música Jorge Peixinho (Montijo). 4 Abr-19 Jul. Vários horários. Vários preços

