Até Junho, debate-se o património nos Palácios Nacionais de Sintra e Queluz

Os Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz vão ser palco de um ciclo de palestras sobre palácios, Sintra e a sua história, até Junho. “Encontros nos Palácios Nacionais” acontece uma vez por mês, sempre à sexta-feira às 19.00, e convida um especialista em história, museologia, arquitectura, ciência ou arte a discutir temas como as vivências da família real, a biblioteca de arte equestre ou os biombos chineses de Queluz. Depois de cada palestra, há uma hora reservada para o debate entre os convidados e o público. Cada sessão tem o custo de um euro e é limitada a 20 participantes.

A primeira sessão acontece esta sexta-feira, dia 18, no Palácio Nacional de Sintra, e conta com a participação do historiador Miguel Metelo de Seixas. Sob o mote “jogos heráldicos na Sala dos Brasões”, o historiador vai partilhar com a plateia as histórias associadas à emblemática Sala dos Brasões do Palácio Nacional de Sintra, mandada construir por D. Manuel I no início do século XVI. Esta sala está revestida por 72 brasões das mais importantes famílias nobres, com o brasão real no alto da cúpula. Mas qual seria o objectivo do espaço? E que importância tem nos dias de hoje? É isso que pode descobrir na primeira palestra dos “Encontros nos Palácios Nacionais”.

O Palácio Nacional de Sintra mantém-se como palco para a segunda sessão que convida o historiador Pedro Urbano a revelar algumas curiosidades sobre as vivências da família real neste palácio, desde D. Maria II à rainha-viúva D. Maria Pia. “No Paço Real de Sintra com Pedro Urbano: Quotidiano e vivências cortesãs durante a monarquia constitucional” acontece dia 11 de Março, pelas 19.00.

Jose Marques Silva A quarta sessão é dedicada ao raro par de biombos chineses do Palácio Nacional de Queluz

Já a terceira e quarta palestras transferem-se para o Palácio Nacional de Queluz. A 22 de Abril, é a vez de Pedro Azevedo, livreiro-antiquário e perito em livros e manuscritos, dar a conhecer curiosidades e factos sobre a Biblioteca de Arte Equestre Marquês de Marialva, a única biblioteca nacional aberta ao público dedicada exclusivamente a este desporto. No mês seguinte, no dia 20, o foco muda-se para Oriente. Em "Da China para Portugal, do convento para o palácio: os dois biombos chineses de Queluz", a historiadora e museóloga Alexandra Curvelo debate as origens do par de biombos chineses, originários de Macau, que se encontram no Palácio Nacional de Queluz.

O ciclo de palestras termina a 24 de Junho, de volta ao Palácio Nacional de Sintra. É aqui que Isabel Stilwell, jornalista e escritora, vai revelar o seu processo de escrita de romances históricos que inclui uma grande quantidade de tempo dedicado à investigação.



Os bilhetes para as cinco sessões dos “Encontros nos Palácios Nacionais” já estão disponíveis na bilheteira da Parques de Sintra. Cada palestra tem uma lotação limitada de 20 pessoas e é necessário apresentar o Certificado Digital, com o esquema vacinal completo ou de recuperação, ou um comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo, incluindo autotestes.

