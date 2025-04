Átrio de antigo cinema da Graça foi recuperado. Lá dentro, mantém-se o supermercado

Era o cinema de Agapito, o empresário galego que veio novo para Lisboa, onde construiu o bairro Estrela d'Ouro, na Graça, e fundou negócios como o restaurante Estrela da Sé (em 1857, hoje Loja com História). Estrelas eram com Agapito Serra Fernandes mas o Royal Cine, na Rua da Graça, foi uma das que teve vida limitada. Abriu portas em 1929, celebrizou-se como a primeira sala do país a receber cinema sonoro, como conta o blogue Restos de Colecção, e encerrou em 1983. Na mesma década, ali abriu um supermercado e é assim, entre prateleiras com detergentes e maçãs, que a maioria de nós se recorda do edifício desenhado por Manuel Joaquim Norte Júnior.

DR Antigo Royal Cine

Esta semana, o Pingo Doce da Graça reabriu depois de semanas em obras, que tiveram entre os objectivos a recuperação de elementos da arquitectura original do edifício. "Com a remodelação agora efectuada, o Pingo Doce conseguir recuperar e dar a conhecer elementos originais da antiga sala de cinema, como os vitrais, o relógio do átrio, lambris e escadarias em madeira", comunica a marca. No âmbito da intervenção, a Jerónimo Martins indica que teve a "preocupação em manter a identidade do edifício, escolhendo, por exemplo, cores de madeiras próximas às existentes e mobiliário e iluminação de estilo aproximado à época".

No átrio, onde se podem ver os vitrais e o relógio do antigo Royal Cine, situa-se actualmente a cafetaria do supermercado.

