Attla vai ter brunches inspirados na cozinha árabe e almoços com jovens talentos

André Fernandes apresenta este sábado um menu de brunch que se baseia na cozinha árabe. Durante a semana, há almoços que resultam da residência do Sangue da Guelra no local e que dá palco a jovens cozinheiros.

Nunca os brunches e os almoços em restaurantes lisboetas foram palco de tamanhas demonstrações de criatividade como em 2020. A pandemia obrigou o sector a adaptar-se aos novos horários e o resultado é visível a cada fim-de-semana que se avizinha. No Attla de André Fernandes o próximo sábado e domingo, dias 5 e 6, é dedicado aos sabores árabes e medievais, dando início a uma programação mensal de brunches dedicados a cozinhas de outros tempos. Mas aos almoços durante a semana também há novidades: o restaurante será a casa da residência The Rescue Lunch Series, do Sangue na Guelra, uma série de almoços que se prolongam até Fevereiro e que terão convidados novos todas as semanas. O primeiro é Pedro Oliveira, sub-chef do Attla.

Inspirado em La Grande Cuisine Arabe du Moyen Âge, livro de histórias e receitas da antropóloga Lilia Zaouali, o chef André Fernandes elaborou uma proposta de brunch com puré de beringela e leite fermentado, escabeche de peixe, borrego e amêndoa, couscous, mets de queijo, entre outros pratos com influências árabes. O menu tem o valor de 30€ por pessoa (bebidas incluídas), e é servido entre as 9.30 e as 12.30. Em Janeiro, a atenção estará na cozinha de D. Afonso I.

Em matéria de almoços, Pedro Oliveira será o responsável pela cozinha, de 7 a 11 de Dezembro. Esta iniciativa pretende “promover talentos que precisam de visibilidade e de ajuda para obter algum incoming financeiro”, explica Paulo Barata, produtor do Sangue na Guelra. O menu de almoço é servido durante a semana, entre as 12.00 e as 14.30, e inclui uma entrada, prato principal e sobremesa por 25€. A seguir ao sub-chef do Attla, segue-se Daniel Censi, chef do Discovery Hotel Management, em Santiago do Cacém, de 14 a 18 de Dezembro, e a actividade retoma a 4 de Janeiro com Artur Gomes, chef do Erva, em Lisboa.

