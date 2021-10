‘Auga Seca’. Nova temporada chega primeiro à RTP do que à HBO

Quase dois anos após o final da primeira temporada, Auga Seca está de volta aos ecrãs. Composta por oito episódios, a segunda temporada aprofunda as origens dos negócios da família Galdón e os seus conflitos com a família de Teresa, que no início da trama se mudou de Lisboa para Vigo em busca de respostas para o suicídio misterioso do seu irmão. A estreia acontece a 3 de Novembro, na RTP1 e na RTP Play, ficando disponível na HBO Portugal e Espanha a partir de dia 5.

As gravações desta nova temporada decorreram no início do ano e contaram com novas caras no set de gravações. Protagonizada pela actriz Victoria Guerra, a série policial, co-produzida pela portuguesa SPi e pela galega Portocabo, conta no seu elenco com nomes já conhecidos como Monti Castiñeiras, Sergio Pazos, Eva Fernández, Igor Regalla e Adriano Luz, a que se juntaram Pêpê Rapazote, Luana Piovani e Gonçalo Waddington.

No passado mês de Setembro, esta produção luso-galega, adquirida pela HBO no final de 2020, foi distinguida com o prémio de Melhor Série Dramática, no Celtic Media Festival, de Glasgow, na Escócia. A primeira temporada está disponível na HBO e na RTP Play.

RTP1 e RTP Play, Ter (3 de Nov) 21.00. HBO, Qui (5 de Nov).

