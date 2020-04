Aulas marciais em casa? A STAT inaugurou uma academia virtual para toda a família

A STAT foi das primeiras academias no país com um ensino profissional de artes marciais, com programas especializados para todas as idades. Os tempos mudaram e também a STAT teve que mudar com eles, por isso criou uma Academia Virtual, a STAT@Home, com aulas para toda a família.

“No dia seguinte a termos fechado as portas das nossas três academias, começámos a gravar vídeos de aulas que disponibilizámos nas nossas redes, tanto para os nossos alunos, como também para todas as famílias que estavam em casa”, explica em comunicado Pedro Tânger, fundador da STAT, que tem espaços em Campo de Ourique, Restelo e Cascais. “A adesão superou as nossas expectativas e percebemos que esta era a oportunidade para darmos vida à STAT@Home, um projeto que já estava idealizado, mas que ainda não tinha sido concretizado.”

A STAT@Home permite assim que todos os alunos já inscritos ou os novos entusiastas da quarentena tenham acesso às aulas em directo. Aplique-se nas sessões de krav maga, kick fit ou black belts. Para os mais novos há aulas especiais, umas para os Tigers (4 aos 7 anos) e outras para Kids (7 aos 13 anos). Os horários estão disponíveis aqui e, consoante o plano que escolher, pode ter treinos personalizados.

Existem três modalidades de adesão, sendo uma delas gratuita, o STAT For All, com acesso a vídeos de treinos no Youtube e tutoriais de exercícios – as aulas gratuitas acontecem às segundas e quartas às 10.00. Existe também o STAT Experience, com conteúdos diários exclusivos para várias idades e segmentos, dois treinos semanais interactivos por videoconferência e um treino personalizado com um instrutor STAT (24,90€).

O pacote mais completo é o STAT Pro, com todos os conteúdos dos outros dois pacotes, mais aulas exclusivas para programas avançados, dois treinos semanais por videoconferência, três treinos personalizados com instrutor STAT, um kit de equipamento e inscrição gratuita nas STAT após reabertura das Academias (90€/mês). A aula introdutória é gratuita.

Os treinos personalizados são ajustados a cada criança (a partir dos 4 anos) ou adulto e com os horários adaptados à disponibilidade de cada aluno.

