AURORA brilhou no NOS Alive. E vai voltar a Lisboa em 2025

O concerto de AURORA, no segundo dia do NOS Alive, foi um dos mais aclamados desta edição. Quando ainda ia a meio, a cantora confidenciou que ia voltar brevemente ao país. Hoje, ela e a promotora Everything Is New oficializaram o regresso. Está agendado para 9 de Maio de 2025, no Sagres Campo Pequeno.

Pela segunda vez em Portugal em menos de um ano, a cantora e compositora norueguesa deve continuar a mostrar o que vale o seu quinto álbum de originais, What Happened to the Hear?. Editado em Junho, existe na intersecção da canção indie com a pop, mais uns pozinhos de ambientalismo folk e balanço electrónico.

Com preços marcados entre os 28€ e os 40€, os bilhetes vão ser postos à venda nesta quinta-feira, 18, pelas 10.00, online e nos locais habituais. Mas, 24 horas antes, os assinantes da newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda.

