Áustria e Portugal tocam-se nos concertos de Ano Novo da Metropolitana

Lisboa vai receber dois concertos de Ano Novo da Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML). Os espectáculos têm lugar no Centro Cultural de Belém (CCB), às 11.00 e às 17.00 de quarta-feira, 1 de Janeiro, e serão conduzidos pelo maestro Fernando Marinho. Depois, a OML parte para o Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal, no dia 3 de Janeiro, seguindo-se apresentações no Auditório Municipal Augusto Cabrita, no Barreiro, a 4, no Auditório do Centro de Artes de Águeda, a 5, e no Cinema Teatro Joaquim d’Almeida, no Montijo, a 6.

Segundo um comunicado, o programa de concertos irá incluir “valsas, polcas, aberturas de opereta e marchas da família Strauss”. Além da histórica linhagem austríaca, que inclui ainda uma peça de Franz von Suppé, a OML vai interpretar repertório de vários compositores portugueses, como é o caso de Joly Braga Santos (ainda a celebrar o centenário do seu nascimento), Frederico de Freitas e Filipe Raposo.

Natural de Amarante, Fernando Marinho é colaborador regular de algumas das principais orquestras profissionais portuguesas, entre as quais a Orquestra Gulbenkian e a Orquestra Metropolitana de Lisboa. Foi vencedor do 1.º Prémio Jovens Instrumentistas do Marão e do 3º Prémio Jovens Músicos da RDP, na categoria de Música de Câmara – Nível Superior, e integrou as formações da Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública, da Orquestra de Sopros da Escola Superior de Música de Lisboa e da Banda Sinfónica Portuguesa.

Já a Metropolitana foi constituída em Março de 1992. Referência incontornável do panorama orquestral nacional, integra a Orquestra Metropolitana de Lisboa e a Orquestra Académia Metropolitana, bem como três estabelecimentos de ensino — a Academia Nacional Superior de Orquestra, o Conservatório de Música da Metropolitana e a Escola Profissional Metropolitana.

Centro Cultural de Belém. 1 Jan (Qua). 11.00 e 17.00. 17,5€-35€

