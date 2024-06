Avenida 24 de Julho volta a ter seis faixas de rodagem

O percurso ainda é provisório, mas a partir deste sábado regressam as duas vias em cada sentido entre Santos e o Cais do Sodré. E o corredor BUS volta a ser segregado.

Quase dois anos após o início dos constrangimentos ao trânsito, devido às obras de construção da futura linha circular do Metro, a normalidade rodoviária entre Santos e o Cais do Sodré começa a ser restituída este sábado, 1 de Junho. “De forma gradual, ao longo do dia”, a Avenida 24 de Julho vai voltar a ter quatro faixas de trânsito (duas em cada direcção) e os transportes públicos vão ter de novo o seu corredor BUS segregado (mais duas vias).

O desenho das faixas de rodagem será, no entanto, “provisório”, de acordo com um comunicado conjunto da Câmara Municipal de Lisboa e do Metropolitano de Lisboa. “Numa altura em que os trabalhos em curso”, lê-se na mesma nota, “já o permitem”, “esta reabertura visa facilitar o acesso a quem precisa de se deslocar para a Baixa ou para o centro da cidade por razões pessoais e profissionais”. As duas entidades recordam que o tráfego de atravessamento deve ser feito através da 5.ª Circular e não pela zona ribeirinha.

“Nesta operação, será reaberta à circulação a Praça Duque da Terceira (Cais do Sodré), onde vai voltar a ser possível o cruzamento central da praça”, continuam. Já o regresso do corredor BUS entre o Largo de Santos e a Praça D. Luís l, sublinha-se, “vai permitir melhorar a velocidade comercial dos transportes públicos”. Até este sábado, os transportes públicos têm estado a partilhar as vias de circulação deste troço com o restante tráfego.

