Avenida da Liberdade ainda mais concorrida? Olhe que é possível

A avenida onde se concentram as lojas mais luxuosas da cidade volta a puxar pelo que tem de melhor, num evento que inclui workshops de culinária e cocktails, joalharia e escrita criativa, treinos personalizados, um concerto de jazz, exposições e visitas guiadas. De 4 a 10 de Maio, aAvenida Open Week, iniciativa da Associação Avenida da Liberdade (AAL), vai contar com a participação de hotéis, lojas, restaurantes, serviços personalizados, um museu e ateliers de alfaiataria e alta-costura. As actividades são gratuitas.

Na edição deste ano, destaca-se o lançamento do serviço de personalização exclusivo da Cartier, que promove a interação entre os convidados e artesãos. Na André Ópticas, que também recebe, no dia 4 (11.00-19.00), o workshop Family Affair – Savoir Faire dos óculos extraordinários. No dia 7 de Maio, a programação conta com duas masterclasses – de maquilhagem, com a maquilhadora Cátia Sousa, na loja Maison Sisley (11.30-12.00, 15.30-16.30), e de joalharia, na loja e atelier de Maria João Bahia (11.00).

O Museu Medeiros e Almeida vai abrir as portas, no dia 8 (18.00), para que os visitantes possam conhecer a sua história, o seu fundador e as principais peças da colecção. A Livraria Buchholz também vai marcar presença com a sessão prática Escrita para todos, no dia 10 (18.30), com a autora Margarida Fonseca Santos.

Na vertente do exercício físico, o Club 7, no Parque Eduardo VII, convida para um open day com aulas ao ar livre de ténis, no dia 4 (10.30-12.00). No mesmo dia e, desta vez para os praticantes de pilates, haverá treinos de uma hora para três pessoas.

Mas a Avenida Open Week também chega à restauração. No dia 9 (16.30), vai realizar-se um workshop para os curiosos e amantes de café. No Delta The Coffee House Experience, os participantes vão poder descobrir o processo de fabricação de café, desde a sua origem, características, métodos de extracção, terminando com uma degustação de cafés. Nos dias 7 e 8 (16.00), o universo JNcQUOI (Avenida, Ásia, Frou Frou e Fashion Clinic) vai coordenar visitas guiadas e degustações de cocktails.

Já o Oyster & Champagne Bar do Tivoli vai levar os participantes numa viagem de sabores, combinando as ostras e o champanhe, nos dias 7 e 9 (17.00) e, no dia 8 (17.00), o SEEN by Olivier organiza uma masterclass de cocktails.

Mais tarde, no dia 9 (16.30), o Valverde Lisboa Hotel & Garden promove um workshop de culinária dirigido pelo chef Bruno Oliveira (com oferta de 15% de desconto para quem quiser ficar para jantar). Para os amantes de pastelaria, no Libertà Kitchen (16.00-18.00), está programado um workshop e prova de bolos, com a orientação da chef pasteleira Silvia Traina.

Juntando três símbolos tipicamente portugueses, no dia 4 (19.00), o Fado vem acompanhado do vinho do Porto e do pastel de nata, numa sessão Tasting Fado, no Teatro Tivoli BBVA. Também estão programadas visitas guiadas ao The One Palácio da Anunciada, dia 5 (16.00), outrora propriedade dos Condes de Ericeira, e ao Tivoli Avenida Liberdade, que vai ser casa durante dois dias (6 e 7, 18.00), da exposição “A mata não pede passagem”, que vai contar com a presença do artista floral Nathan Kunigami e do bruno Santos Trio, numa live session de jazz, dia 7 (19.30).

Outras experiências disponíveis na Avenida Open Week vão ter lugar nas lojas Pinko, Tony Miranda, Guess (que celebra 15 anos da sua abertura em Portugal) e Rosa & Teixeira, onde haverá um workshop de alfaiataria.

Muitas das actividades programadas têm lugares limitados, por isso é necessária uma inscrição até 28 de Abril, acompanhada de indicação do local, dia e hora a visitar e contacto, para o endereço info@avliberdade.com. A programação completa pode ser consultada online.

