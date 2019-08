No domingo, a Avenida da Liberdade está cortada ao trânsito e recebe o Oceanário de Lisboa, numa acção de sensibilização para o flagelo do plástico que inunda os oceanos e afecta a vida marinha.

Aos oceanos chegam todos os anos perto de oito milhões de toneladas de plástico e o seu impacto nas espécies e ecossistemas marinhos é “enorme”, adverte o maior oceanário da Europa. Por isso, neste domingo, dia 25, o Oceanário de Lisboa deixa o Parque das Nações e ruma até ao centro da cidade, à Avenida da Liberdade, para promover sessões de plasticologia.

A acção pretende sensibilizar a população para a problemática do plástico no meio ambiente e aumentar os níveis de literacia sobre os oceanos em Portugal. Fornecer ferramentas para diminuir o impacto humano nestes ecossistemas é outro dos objectivos do programa que já chegou a mais de 120 mil participantes, em Portugal continental e nas regiões autónomas.

As actividades serão conduzidas por um educador marinho que sensibiliza os participantes para “a necessidade de acção imediata, de forma a garantir um futuro sustentável e em equilíbrio com a natureza”. A primeira sessão tem lugar às 11.00 e repete-se a cada meia hora. A última acção do dia começa às 18.30.

As sessões de plasticologia inserem-se no âmbito da programação de A Rua é Sua, uma iniciativa da Câmara de Lisboa, que se realiza mensalmente até ao final do ano, na Avenida da Liberdade ou no eixo central-Saldanha, com actividades pensadas para famílias. O objectivo é dar aos cidadãos mais espaço para circularem a pé, de bicicleta ou trotinete, retirando os automóveis destas artérias sobrecarregadas de Lisboa.

