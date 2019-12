Avenida da Liberdade sem carros no último fim-de-semana da década

A Rua é Sua, iniciativa da autarquia, corta ao trânsito na Avenida da Liberdade pela última vez este ano. É a última de 2019 e da década.

No último domingo do mês, do ano e da década, a circulação automóvel vai estar cortada na Avenida da Liberdade. Dia 29, A Rua é Sua, literalmente. A iniciativa promovida pela câmara de Lisboa, pretende dinamizar actividades “que visam devolver aos cidadãos o espaço público habitualmente utilizado pelos carros”, lê-se na página da autarquia.

O tema desta edição será a mobilidade solidária. Esta artéria principal de Lisboa será cortada, permitindo aos cidadãos caminhar, andar de bicicleta e desfrutar de actividades de lazer em família.

A sétima edição, que teve lugar no passado dia 22, teve aulas de yoga para crianças, um workshop de skate longboard, experimentação de veículos amigos do ambiente, um mercado biológico e de rua, streetfood, jogos e actividades lúdicas para os mais pequenos.

Despeça-se de 2019 e saia à rua. Afinal, não é todos os dias que podemos passear no meio da Avenida da Liberdade sem carros e poluição.

A Rua é Sua, 29 de Dez, entrada livre.

