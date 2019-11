Azul: a Marisqueira cresceu e tem agora uma cervejaria no Terreiro do Paço

A Marisqueira Azul, um dos espaços mais concorridos do Time Out Market, fez crescer a marca e abriu um novo restaurante na Ala Nascente do Terreiro do Paço.

O imponente aquário, imagem de marca da Marisqueira Azul no Time Out Market, continua a sê-lo neste novo espaço e recebe-nos logo à entrada, a par de uma montra de peixe e marisco fresco do dia, dispostos sobre gelo. “O sucesso todo que assistimos no Mercado, só com o corner e a esplanada, levou-nos a pensar num segundo espaço”, explica José Diogo, responsável de comunicação. Depois surgiu a oportunidade de concorrer a este espaço, onde antes era um balcão da Caixa Geral de Depósitos, numa zona turística, onde havia muita procura de marisco e pouca oferta – conseguiram e a marca passou a ser apenas Azul.

No Time Out Market, onde no início de 2018 já tinham feito algumas obras para ganhar mais lugares ao balcão, a experiência é mais a de marisqueira pura e dura, embora haja alguns pratos de peixe do dia. Na Praça do Comércio, o espaço é muito maior – sentam um total de 180 pessoas, no espaço interior e na esplanada, e a carta também cresceu.

Estão lá todos os clássicos e pode, e deve, começar pelas gambas à guilho (13,90€), as amêijoas à Bulhão Pato (14,50€), mexilhões à espanhola (12,90€) ou as puntilitas do Manel (9,50€). O marisco também está todo lá, desde os percebes que continuam a vir das Berlengas (110€/kg) às bruxas de Cascais (110€/kg), passando pelas gambas frescas do Algarve (80€/kg) e os cavacos dos Açores (95€/kg).

Há peixinho grelhado e opções especiais como a açorda de camarão (16,90€), o polvo à lagareiro com batata a murro e legumes (17,90€) ou as lulas grelhadas (17,50€).

Os pratos para partilhar continuam a ser dos que têm mais saída. Falamos de mariscadas à séria – a da praça tem sapateira, gamba cozida, ostras e percebes (52,50€ para duas pessoas), a azul tem sapateira, lagosta, camarão do Algarve, gamba cozida, ostras, amêijoa à Bulhão Pato, mexilhão e percebes (82€ para duas pessoas) e a parrilhada tem lagosta, carabineiro e camarão tigre com batata a murro e legumes (85€ para duas pessoas). Há ainda a travessa do mar, com uma selecção de peixe fresco com batata a murro e legumes (49€ para duas pessoas), uma cataplana à Manel, com peixe, camarão, amêijoa, mexilhão e batata doce em cebolada de pimentos (52€) e um arroz de marisco bem composto, com camarão, amêijoas, mexilhões e lagosta (49€).

A carne também tem presença forte, com o pica-pau do lombo com molho de mostarda (14,90€) ou o bife do lombo à Portuguesa (21€).

Já se sabe que em cervejarias e marisqueiras a sobremesa é o prego – e aqui tem do lombo no pão, com batata frita caseirinha (8,50€) ou uma versão de caranguejo de casca mole (8€) – mas também não sair mal servido com o cheesecake de pote com goiaba (4,50€), a mousse de chocolate (4€) ou a baba de camelo (4,20€).

Terreiro do Paço, Ala Nascente (Terreiro do Paço). Seg-Dom 10.00-23.00.

