Azulejos do Palácio Nacional de Sintra vão ser restaurados

Primeiro, será feito o diagnóstico, depois, avançam os trabalhos de conservação e restauro. A Parques de Sintra e a World Monuments Fund assinam esta quinta-feira, 27 de Fevereiro, o protocolo para o restauro dos azulejos da Sala Árabe, da Câmara de D. Afonso VI e da Gruta dos Banhos do Palácio Nacional de Sintra. Na base está um investimento de 316 mil euros, repartido pelas duas organizações.

José Marques Silva Câmara de D. Afonso VI

Concluída a operação, ficarão como "novos" a fonte central, bem como o revestimento azulejar das paredes e do pavimento da Sala Árabe; as paredes de azulejo, os tectos em estuque e as arcadas em pedra da Gruta dos Banhos; e o pavimento em mosaico da Câmara de D. Afonso VI.

Luis Duarte Sala Árabe

"Este protocolo com a World Monuments Fund integra, também, uma componente formativa e de investigação. No seu âmbito, serão realizados dois workshops: um de cariz nacional, para a capacitação profissional de técnicos da Parques de Sintra e de alunos da Escola Profissional de Recuperação de Património de Sintra; outro internacional, com especialistas em conservação e restauro do património azulejar", informa a Parques de Sintra.

