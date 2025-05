Bad Bunny vai finalmente estrear-se em Portugal com concerto no Estádio da Luz em 2026

Depois de duas presenças canceladas em Portugal, devido à pandemia, o autor de faixas como “Tití Me Preguntó” ou “DtMF” vai estrear-se no nosso país.

É um dos mais populares músicos do planeta e um dos principais embaixadores do reggaeton, Benito Antonio, alter-ego de Bad Bunny, vai actuar pela primeira vez em Portugal. O concertos está marcado para o dia 26 de Maio no Estádio da Luz, em Lisboa.

A confirmação surge depois de várias semanas de especulação alimentada por uma campanha publicitária enigmática. A imagem de duas cadeiras de plástico brancas — idênticas às que aparecem na capa do mais recente álbum do cantor, DeBÍ TiRAR MáS FOToS — começou a surgir em frente a estádios por toda a Europa.

Uma dessas imagens apareceu neste fim-de-semana junto ao Estádio da Luz e foi partilhada nas redes sociais pelo Sport Lisboa e Benfica, acompanhada apenas de um emoji. Cadeiras semelhantes apareceram também em cidades como Marselha, Estocolmo, Varsóvia e Madrid, gerando ainda mais entusiasmo entre os seguidores do cantor. Também arenas como a Paris La Défense Arena, em França, ou o Allianz Parque, no Brasil, replicaram o cenário, alimentando rumores de uma digressão à escala mundial, agora confirmada no Instagram do porto-riquenho.

Além destas pistas, foi também lançada uma nova versão da música “Europa :(” no álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, com o emoji da faixa a ser alterado para um sorriso. Também a letra da canção foi mudada. A primeira versão da faixa indicava que “o voo com destino à Europa foi cancelado”. Na nova versão, o tom muda: “Queremos informá-los de que já há voos disponíveis com destino à Europa.” Foi o suficiente para muitos interpretarem a frase como o anúncio informal de uma futura digressão europeia.

Agora, com a confirmação do concerto em Lisboa, o Estádio da Luz junta mais um nome de peso ao seu historial recente de espectáculos. Depois de receber Taylor Swift, em 2024, e Ed Sheeran, em 2019, dois dos maiores fenómenos pop da actualidade, e os Rammstein, em 2023, banda alemã de referência no heavy metal, é a vez de Bad Bunny ocupar o relvado do estádio encarnado.

O cantor porto-riquenho é um dos artistas mais ouvidos do mundo, com uma carreira que cruza reggaeton, trap latino e influências da música pop, electrónica e até rock. Em 2020, chegou a estar confirmado para o Primavera Sound, no Porto, e no MEO Sudoeste, mas a pandemia trocou-lhe as voltas. A digressão internacional arranca este ano depois de uma residência de concertos esgotada em Porto Rico, entre Julho e Setembro.

Os bilhetes para o concerto em Lisboa são postos à venda na sexta-feira, dia 9, às 12.00. Os preços ainda não foram anunciados.

Estádio da Luz (Lisboa). 26 Mai 2026

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp